Novou prednostkou japonskej železničnej stanice sa už po tretíkrát stala mačka

Novou prednostkou železničnej stanice v západojaponskej prefektúre Wakajama sa v stredu stala mačka menom Jontama, ktorá je už treťou v poradí. Pokračuje tak takmer 20 rokov stará tradícia, ktorá podporila cestovný ruch a ochránila stanicu pred finančným krachom.
