Zuzana Plačková má dva vianočné stromčeky: Jeden je totálny luxus a ten druhý? WAU, to sa len tak nevidí!

Či chceme alebo nechceme, rok prešiel ako voda a opäť sme sa dostali do obdobia, kedy sa domácnosti začínajú zahaľovať do vianočného šatu. Vianočnou atmosférou už dýcha aj dom Zuzany Plačkovej - z jej stromčeka odpadnete!
Odporúčame
-
{{ item.broadcast_name }}
{{ item.broadcast_start }} {{ item.broadcast_end }}
Bizarný prípad z Komárna: Rodina platila falošnými bankovkami, ktoré si objednali za pár eur z Temu!
Záhadné zmiznutie žiačky: Barbora (14) odišla zo školy k lekárke a ZMIZLA! Rodina je ZÚFALÁ, otec prehovoril
V Bruseli odklepli kontroverzný návrh, ktorý rozdeľuje štáty: Nechce ho ani Slovensko! Obavy o súkromie ľudí