ŠALIE PO ŇOM celé Česko! Jeho ostrý humor nepozná hranice a divákom pokojne odpije z vína. Poznáte ho?

Galéria fotiek (2) Štepán Kozub v Show Jana Krause

Zdroj: Youtube

Na jeho vtipy si poviete „tak toto prepískol“, no vzápätí latku posunie ešte ďalej a prekvapí vás, aké hlboké dno tento komik má. Ale to je v poriadku, pretože počas jeho šou nemáte čas sa uraziť, lebo v smiechu ledva lapáte po dychu. Štepán Kozub je vychádzajúca hviezda vo svete stand up šou a ak ho ešte nepoznáte, rýchlo to napravte.