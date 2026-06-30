TOTÁLNY BIZÁR Obviňoval suseda z rušenia nočného kľudu, po ODHALENÍ padol na zadok! Všetko bolo inak

LONDÝN – Jedna z najhorších vecí, ako nahnevať svojich susedov, je rušenie nočného kľudu. Svoje o tom vie aj jeden nahnevaný občan, ktorý bol presvedčený, že v noci ho budí divný zvuk zo susedovho pozemku Keď ho chcel potom konfrontovať, prišlo k veľkému odhaleniu.
Jedného obyvateľa nemenovaného mesta priviedli do šialenstva zvuky, o ktorých si myslel, že sa šíria zo susedovho pozemku. Trvalo to viac ako tri týždne a hlasný nočný zvuk sa opakoval každú noc. Podelil sa s tým aj na sociálnych sieťach. Píše o tom Mirror.
"Každú noc to bolo rovnaké. Začalo to okolo 23:00. Nebolo to dosť hlasné, aby som zavolal polícii, ale dosť otravné na to, aby som sa z toho zbláznil," napísal na Reddite s tým, že pritláčal ucho k stene a snažil sa zistiť, čo tam preboha susedia každú noc robia.
Odveta každé ráno
Po prebdenej noci sa sused rozhodol pre odvetu, ktorá sa po pár dňoch stala jeho každodennou rutinou. Zapínal mixér ráno o siedmej. Všetko sa ale vyriešilo hneď pri prvom stretnutí so susedom.
"Narazili sme na seba v jeden deň na príjazdovej ceste. Bolo to asi tri týždne odkedy sa ten zvuk ozýval každú noc. Spýtal som sa ho, či aj on počuje v noci divné hučanie. Najprv vyzeral zmätene, ale potom pokojne dodal, že tie zvuky vydáva môj vlastný kotol na ohrievanie vody," vysvetlil.
Problém bol na jeho pozemku
Ako priblížil, ukázalo sa, že na dne kotla sa časom hromadil sediment a keď sa voda začne ohrievať, ohrievajú sa aj nečistoty a práve to vydáva ten nepríjemný zvuk. Stačil jeden telefonát a údržbár o pár dní všetko vyriešil.
"Ukázal mi, čo vychádza z kotla von, keď ho celý prepláchol. Bolo to nechutné. Hučanie je preč. Susedia si teraz musia myslieť, že som sa zbláznil," dodal na záver s tým, že na uzmierenie im upiekol koláč.