Nový slovenský rekord! V Nitrianskom kraji namerali až 41,3 °C

BRATISLAVA - V Kamenici nad Hronom v okrese Nové Zámky zaznamenali v utorok nový absolútny teplotný rekord. V obci v Nitrianskom kraji namerali 41,3 stupňa Celzia. Informoval hovorca Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) Ivan Garčár.
Hodnotu zaznamenali na automatickej zrážkomernej stanici v Kamenici nad Hronom. „Údaj je zatiaľ operatívneho charakteru, v najbližších dňoch ho budeme overovať,“ dodal Garčár. Pripomenul, že nový rekord prekonáva hodnotu nameranú v pondelok (29. 6.) v Turni nad Bodvou, kde maximálna teplota vzduchu dosiahla rovných 41 stupňov Celzia. V uplynulých dňoch najskôr padli rekordy maximálnych teplôt nameraných počas júna, v pondelok (29. 6.) padol aj absolútny teplotný rekord z júla 2007, kedy bolo v Hurbanove nameraných 40,3 stupňa Celzia.