Hrôza v Pakistane! Po páde strechy zomrelo 14 detí, ďalšie sú zranené

ISLAMABAD - Štrnásť detí zahynulo a ďalších päť utrpelo zranenia v utorok v pakistanskom meste Láhaur, kde sa zrútila strecha vzdelávacieho centra, uviedli záchranári. Informuje správa agentúry AFP.
„Zrútenie strechy... si vyžiadalo životy 14 detí, zatiaľ čo päť ďalších utrpelo zranenia,“ uviedol hovorca záchrannej služby. V súvislosti s nešťastím zadržali dve osoby, ozrejmila provinčná polícia na platforme X a dodala, že v centre prebiehajú záchranné práce. Tamojšie ministerstvo zdravotníctva potvrdilo počet obetí pre médiá. Zranené deti ošetrili v nemocnici, povedal predstaviteľ záchranárov.
Pakistanský premiér Šáhbáz Šaríf vo vyhlásení vyjadril „smútok nad stratou drahocenných ľudských životov pri zrútení strechy doučovacieho centra v Láhaure“. Zrútenia striech a budov sú v Pakistane pomerne bežné, najmä pre slabé bezpečnostné štandardy a využívanie nekvalitných stavebných materiálov v tejto juhoázijskej krajine s viac ako 240 miliónmi obyvateľov. V júli 2025 zahynulo 27 ľudí a desať utrpelo zranenia, keď sa zrútila päťposchodová budova v meste Karáčí.