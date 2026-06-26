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VLK sa objavil vedľa cesty, jedinečné VIDEO! MEDVEĎ sa zjavil blízko turistov cestou na Rysy, AUTENTICKÉ zábery

Ilustračný obrázok
(Zdroj: Repro foto Facebook/This is Slovakia, Facebook/Martin Karoľ)
© Zoznam/mKov © Zoznam/mKov

HUMENNÉ - V piatok nadránom sa pri obci Koškovce v okrese Humenné objavil vlk, ktorý sa pohyboval len pár metrov od cesty. Krátko nato sa z Tatier objavili aj zábery medveďa na chodníku smerom na Rysy. Odborníci upozorňujú na zvýšenú aktivitu šeliem a vyzývajú na opatrnosť.

V piatok ráno bol v okrese Humenné videný vlk. Video zverejnil na sociálnej sieti Martin. "O 5:55 pred obcou Koškovce bol spozorovaný vlk v blízkosti cesty. Prosíme o zvýšenú opatrnosť, najmä pri prejazde týmto úsekom," upozornil v dopravnom servise regiónu.

Horný Zemplín predstavuje jednu z najvýznamnejších a najrozsiahlejších oblastí výskytu vlka dravého na Slovensku. Vďaka hustým lesom a odľahlému charakteru regiónu tu žije stabilná populácia tohto vrchného predátora. Vlky sú prirodzene plaché zvieratá, ktoré sa človeku vyhýbajú a kontakt s nimi je len výnimočný. Občasné nočné alebo skoré ranné presuny v blízkosti obcí na severovýchode Slovenska však nie sú ničím nezvyčajným.

Medveď na turistickom chodníku smerom na Rysy

Stránka This is Slovakia zdieľala zábery turistu Szymona Stocha, ktorý narazil na medveďa smerom na vrch Rysy. "Medveď nafilmovaný na chodníku na Rysy. Turistom sa odporúča zvýšená opatrnosť a dodržiavanie bezpečnej vzdialenosti," upozorňuje stránka na sociálnej sieti. Na záberoch pôsobí medveď skôr placho a od ľudí nakoniec zutekal opačným smerom.

Do júla prebieha medvedia ruja a preto aktivita týchto zvierat stúpa aj počas dňa. Medvede strácajú svoju plachosť a prirodzenú ostražitosť a tak je väčšia pravdepodobnosť, že dôjde k stretu s človekom. Medveď je divoké zviera, ktoré sa môže správať nepredvídateľne. V prípade stretnutí nepanikárte, udržujte si čo najväčší odstup a ustúpte.

Viac o téme: VlkMedveďRysyKoškovce
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VLK sa objavil vedľa
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VLK sa objavil vedľa cesty, jedinečné VIDEO! MEDVEĎ sa zjavil blízko turistov cestou na Rysy, AUTENTICKÉ zábery
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