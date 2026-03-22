Pri najbližšom lete poriadne PREVETRÁTE peňaženku! Sumy leteniek môžu byť ASTONOMICKÉ

LONDÝN - Globálny dopad vojny na Blízkom východe nebude mať zlý vplyv iba na ceny pohonných hmôt. Ak bude konflikt pokračovať dlhšie, tak letecké spoločnosti budú musieť prehodnotiť svoju stratégiu a plány rastu.
Najnovšie správy denníka Financial Times naznačujú, že štyria hlavní dopravcovia v USA – Delta Airlines, Southwest Airlines, American Airlines a United Airlines by mali tento rok minúť až 11 miliárd dolárov na palivo. Keďže preprava cez Hormuzský prieliv je obmedzená, ceny paliva dosiahli minulý týždeň vrchol 3,95 dolára za galón, pričom odvtedy klesla na 3,4 dolára za galón. Napriek prognózam, ktoré naznačujú, že ceny budú naďalej klesať, vláda USA zvýšila svoju odhadovanú ročnú cenu leteckého paliva na 2,56 dolára za galón.
Vyššie náklady ako brzda cestujúcim
To predstavuje ohromujúci nárast až o 37% v porovnaní s minulým mesiacom. Pre cestujúcich to znamená vyššie ceny leteniek, čo by malo ďalší negatívny vplyv na trh. Kým väčšina nákladov v letectve je fixná, náklady na palivo kolíšu v závislosti od globálnych udalostí. Relevantným príkladom je aktuálny konflikt na Blízkom východe, ktorý otvorene ovplyvňuje letecké spoločnosti v USA, pričom Southwest do tejto oblasti vôbec nelieta. Náklady však rastú po celom svete, čo, žiaľ, zvyšuje ceny leteniek globálne. Ide o dopravcov s najväčšími flotilami na svete. Ich náklady by už teraz museli byť vysoké na udržanie prevádzky. Zvýšene cien paliva tieto náklady len zvýši.
Ako je pripravená Európa?
Európski dopravcovia majú viacročné dohody o zaistení paliva. Údaje spoločnosti CAPA naznačujú, že spoločnosti ako Turkish Airlines, Lufthansa Group či Ryanair túto dohodu majú, avšak, čo to znamená v praxi? Zabezpečenie paliva je proces, kedy letecká spoločnosť predpovedá približnú spotrebu paliva na určité časové obdobie. Následne uzavrie dohodu s dodávateľom na časť paliva za obmedzenú cenu i v prípade, ak by trhová cena túto hodnotu presiahne. Táto stratégia však neprináša vždy výhodu. Ak sa spoločnosť zameria na nesprávne prognózy, môže zaplatiť viac ako je trhová hodnota, čo by ju dostalo do konkurenčnej nevýhody.