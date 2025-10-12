Nedeľa12. október 2025, meniny má Maximilián, Maxim, Max, zajtra Koloman

Šesť výnimočných, no menej známych kostolíkov: Koľko z nich ste už navštívili?

Ilustračný obrázok
© Zoznam/ © Zoznam/

Slovensko je posiate historickými kostolíkmi, ale niektoré z nich sú neznáme aj pre skúsených turistov. Skrývajú sa v menších dedinách alebo na miestach, kde o nich vie len málokto. Napriek tomu prinášajú zaujímavý pohľad do našich dejín a často sú aj architektonickými klenotmi.

Prečítajte si celý článok >>

Nahlásiť chybu

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Festival súčasného umenia Biela noc v Košiciach
Festival súčasného umenia Biela noc v Košiciach
Správy
Úryvok z relácie Pečie celé Slovensko
Úryvok z relácie Pečie celé Slovensko
Prominenti
Asistent trénera Košice Wolves Peter Nagy hodnotí zápas
Asistent trénera Košice Wolves Peter Nagy hodnotí zápas
Basketbal

Domáce správy

Ceny potravín v roku
Ceny potravín v roku 2015 a teraz? Rozdiely sú priepastné: Vajcia pod euro, TOTO zdraželo trojnásobne!
Domáce
Migaľ upokojuje regióny: O
Migaľ upokojuje regióny: O peniaze neprídu! Eurofondy čaká revízia
Domáce
FOTO Polícia pátra
Bratislavská polícia žiada o pomoc: František (38) sa nevrátil z povoleného pobytu mimo väzenia! Nevideli ste ho?
Domáce
Bratislava pripravuje veľkú obnovu jazera Rohlík: Pribudnú chodníky, zeleň aj pamätník obetiam COVID-19
Bratislava pripravuje veľkú obnovu jazera Rohlík: Pribudnú chodníky, zeleň aj pamätník obetiam COVID-19
Bratislava

Zahraničné

Vysídlení Palestínčania si postavili
Hamas nebude vládnuť v povojnovej Gaze, tvrdí zdroj blízky vyjednávaniu
Zahraničné
Ilustračné foto
Čína obviňuje USA z pokrytectva po Trumpovej hrozbe zvýšenia ciel
Zahraničné
Madagaskarský prezident Andry Rajoelina.
Madagaskar v napätí: Podľa prezidenta prebieha pokus o prevrat, armáda sa vzbúrila
Zahraničné
Ilustračné foto
Afganistan tvrdí, že jeho sily zabili 58 pakistanských vojakov
Zahraničné

Prominenti

Ján Ďurovčík
Neuveríte, KTO získal rolu v Ďurovčíkovom muzikáli Rómeo a Júlia: Kráska prešla zaťažkávacou skúškou!
Domáci prominenti
Hore zima, dole leto:
Hore zima, dole leto: ŠOKUJÚCI outfit slávnej herečky... To prečo?!
Zahraniční prominenti
Jozef Vajda
VIDEO Jozef Vajda ako ho nepoznáte: SEXI model s VYSEKANOU hruďou! Tento chlap, že má 70?!
Domáci prominenti
Ian Watkins
Smrť pedofilného speváka (†48) za mrežami: Zomrel tým najbrutálnejším možným spôsobom!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Šesť výnimočných, no menej
Šesť výnimočných, no menej známych kostolíkov: Koľko z nich ste už navštívili?
dromedar.sk
Z pohľadu na tento
Z pohľadu na tento dom vás okamžite rozbolí hlava: VIDEO Vo vnútri je vizuálny chaos! Teraz je na predaj
Zaujímavosti
Tichý zabijak vo vašich
Tichý zabijak vo vašich obličkách: Tieto príznaky rakoviny by ste nikdy nemali ignorovať! Môže byť už neskoro...
Zaujímavosti
Vedci prepisujú dejiny: V
Vedci prepisujú dejiny: V laboratóriu vytvorili ľudské vajíčko z kože! Dvaja muži by teoreticky mohli mať spoločné dieťa
Zaujímavosti

Dobré správy

Frederika Ilečko
VIDEO Na veľkolepej šou nechýbali ani známe tváre: Nádherné, sú to totálni frajeri!
feminity.sk
Jeseň sa už tradične
Antibiotiká nemusia byť riešením pri bolestiach v hrdle: Čo účinne funguje na vírusy a baktérie?
Domáce
Sabina Boudová, marketingová riaditeľka
ROZHOVOR s marketingovou riaditeľkou NAY: Populárna značka má za sebou veľké zmeny!
hashtag.sk
Andrea prehovorila o probléme,
Andrea prehovorila o probléme, ktorý roky tajila: Prišla som o sebavedomie aj chuť do života, našťastie som našla riešenie
plnielanu.sk

Ekonomika

Top 10 najbizarnejších daní v dejinách: Zaviedli by ste niečo z toho na Slovensku?
Top 10 najbizarnejších daní v dejinách: Zaviedli by ste niečo z toho na Slovensku?
Kvíz pre fajnšmekrov: Spoznáte auto len podľa jedného detailu? Otestujte sa! (kvíz)
Kvíz pre fajnšmekrov: Spoznáte auto len podľa jedného detailu? Otestujte sa! (kvíz)
Koľko stoja pohreby vo svete? Rozdiely medzi krajinami sú obrovské! (prehľad)
Koľko stoja pohreby vo svete? Rozdiely medzi krajinami sú obrovské! (prehľad)
Trhy v panike: Trump sa vyhráža Číne rekordnými clami, zrušil stretnutie so Si Ťin-pchingom! Čo sa deje?
Trhy v panike: Trump sa vyhráža Číne rekordnými clami, zrušil stretnutie so Si Ťin-pchingom! Čo sa deje?

Šport

Absolútny šok v kvalifikácii MS: Európsky trpaslík sa postaral o prvotriednu senzáciu
Absolútny šok v kvalifikácii MS: Európsky trpaslík sa postaral o prvotriednu senzáciu
Kvalifikácia na MS vo futbale 2026
MS sa im vzďaľuje: Neuniesol prehru s nenávideným rivalom a urobil zásadný krok
MS sa im vzďaľuje: Neuniesol prehru s nenávideným rivalom a urobil zásadný krok
Kvalifikácia na MS vo futbale 2026
VIDEO Padol po jemnom pristrčení: Po Pospíšilovi ďalší Slovák v Česku, ktorý dostal pokutu
VIDEO Padol po jemnom pristrčení: Po Pospíšilovi ďalší Slovák v Česku, ktorý dostal pokutu
Tipsport ELH
FC Petržalka – FK Inter Bratislava: Online z bratislavského šlágra 12. kola MONACObet ligy
FC Petržalka – FK Inter Bratislava: Online z bratislavského šlágra 12. kola MONACObet ligy
MONACObet liga

Auto-moto

Najväčšia hviezda autosalónu v Nitre? Toto by mohla byť ona
Najväčšia hviezda autosalónu v Nitre? Toto by mohla byť ona
Novinky
Dongfeng to v Nitre rozbalil: Európska premiéra lacného zvýšeného kombi
Dongfeng to v Nitre rozbalil: Európska premiéra lacného zvýšeného kombi
Novinky
MEGA GALÉRIA z autosalónu v Nitre. Čína bojuje, ale Európa sa nevzdáva
MEGA GALÉRIA z autosalónu v Nitre. Čína bojuje, ale Európa sa nevzdáva
Novinky
Cupra opäť prichádza s fantastickým päťvalcom. VZ5 je späť
Cupra opäť prichádza s fantastickým päťvalcom. VZ5 je späť
Novinky

Kariéra a motivácia

Chceli by ste zarábať 8 500 eur mesačne? Táto firma práve hľadá zamestnancov
Chceli by ste zarábať 8 500 eur mesačne? Táto firma práve hľadá zamestnancov
Zaujímavé pracovné ponuky
Zvažujete zmenu kariéry? Rekvalifikácia môže byť vaša druhá šanca na lepší život aj plat
Zvažujete zmenu kariéry? Rekvalifikácia môže byť vaša druhá šanca na lepší život aj plat
Motivácia a inšpirácia
Starí rodičia (nie) sú superhrdinovia. Aj keď to tak často vyzerá
Starí rodičia (nie) sú superhrdinovia. Aj keď to tak často vyzerá
Motivácia a produktivita
Najčastejšou obeťou hekerov nie sú firmy, ale obyčajní ľudia
Najčastejšou obeťou hekerov nie sú firmy, ale obyčajní ľudia
Rady, tipy a triky

Varenie a recepty

Neviete, čo s nazbieranými hubami? 10 spôsobov, ako ich využiť od omáčok až po hlavné jedlá.
Neviete, čo s nazbieranými hubami? 10 spôsobov, ako ich využiť od omáčok až po hlavné jedlá.
Orechy 12x inak: Zbierka najlepších orechových koláčov, ktoré sú ako stvorené na jeseň.
Orechy 12x inak: Zbierka najlepších orechových koláčov, ktoré sú ako stvorené na jeseň.
Ako dlho variť čerstvú fazuľu: Uvarte ju presne, bude krásne mäkká
Ako dlho variť čerstvú fazuľu: Uvarte ju presne, bude krásne mäkká
Rady a tipy
Krémová karfiolová polievka: recept na lahodnú jesennú polievku
Krémová karfiolová polievka: recept na lahodnú jesennú polievku
Krémové polievky

Technológie

Vedci vytvorili prelomový „dúhový laser“ na jednom čipe. Objav nám môže priniesť rýchlejší internet aj AI
Vedci vytvorili prelomový „dúhový laser“ na jednom čipe. Objav nám môže priniesť rýchlejší internet aj AI
Technológie
Táto bežná potravina, ktorú máš určite doma, pomáha telu ničiť rakovinové bunky, hlásia vedci
Táto bežná potravina, ktorú máš určite doma, pomáha telu ničiť rakovinové bunky, hlásia vedci
Veda a výskum
Tvoj Android si pamätá každú stránku, ktorú si kedy navštívil. Tento jednoduchý trik ho okamžite vyčistí
Tvoj Android si pamätá každú stránku, ktorú si kedy navštívil. Tento jednoduchý trik ho okamžite vyčistí
Android
Čo by sa stalo, keby Mesiac zmizol? Bez neho by sme možno ani neexistovali
Čo by sa stalo, keby Mesiac zmizol? Bez neho by sme možno ani neexistovali
Vesmír

Bývanie

Ak ceny nehnuteľností rastú, kúpa bytu môže byť výhodná, radí architektka. Kedy je však lepšie ísť do prenájmu?
Ak ceny nehnuteľností rastú, kúpa bytu môže byť výhodná, radí architektka. Kedy je však lepšie ísť do prenájmu?
Stačí aj málo a celý priestor dokáže oživiť. Farba roka 2025 prináša pokoj a hrejivosť, takto ju využijete aj doma
Stačí aj málo a celý priestor dokáže oživiť. Farba roka 2025 prináša pokoj a hrejivosť, takto ju využijete aj doma
Nepribudol ani meter, a aj tak je väčší! Stiesnený byt sa zmenil na lepší domov, zrušili len pár nepotrebných vecí
Nepribudol ani meter, a aj tak je väčší! Stiesnený byt sa zmenil na lepší domov, zrušili len pár nepotrebných vecí
6 tradičných odrôd hrušiek, ktoré sú najlepšie na jeseň a pestujú sa už po stáročia. Na Slovensku ich nájdete dodnes
6 tradičných odrôd hrušiek, ktoré sú najlepšie na jeseň a pestujú sa už po stáročia. Na Slovensku ich nájdete dodnes

Pre kutilov

Až tretina rodinných domov na Slovensku potrebuje renováciu. Čo bude s dotáciami na obnovu?
Až tretina rodinných domov na Slovensku potrebuje renováciu. Čo bude s dotáciami na obnovu?
Aktuality
Akú zeleninu ešte môžete vysadiť v októbri? Nielen cibuľu a cesnak, ale aj tieto obľúbené ozimné druhy
Akú zeleninu ešte môžete vysadiť v októbri? Nielen cibuľu a cesnak, ale aj tieto obľúbené ozimné druhy
Zelenina a ovocie
Pec staval podľa návodu na internete, sám zvládol aj zelenú strechu. Martinovi dnes robí v záhrade radosť nádherný altánok
Pec staval podľa návodu na internete, sám zvládol aj zelenú strechu. Martinovi dnes robí v záhrade radosť nádherný altánok
Dvor a záhrada
Tajomstvá skúsených pestovateľov: Jablká a hrušky skladujte takto, vydržia vám mesiace (+ tipy na spracovanie)
Tajomstvá skúsených pestovateľov: Jablká a hrušky skladujte takto, vydržia vám mesiace (+ tipy na spracovanie)
Zelenina a ovocie

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Skryté kapitoly života Lady Di: Vášne, o ktorých sa nehovorilo a listy, ktoré nikdy nemali uzrieť svetlo sveta
Zahraničné celebrity
Skryté kapitoly života Lady Di: Vášne, o ktorých sa nehovorilo a listy, ktoré nikdy nemali uzrieť svetlo sveta
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Ceny potravín v roku
Domáce
Ceny potravín v roku 2015 a teraz? Rozdiely sú priepastné: Vajcia pod euro, TOTO zdraželo trojnásobne!
Migaľ upokojuje regióny: O
Domáce
Migaľ upokojuje regióny: O peniaze neprídu! Eurofondy čaká revízia
Polícia pátra
Domáce
Bratislavská polícia žiada o pomoc: František (38) sa nevrátil z povoleného pobytu mimo väzenia! Nevideli ste ho?
Zdanenie práce na Slovensku
Domáce
Zdanenie práce na Slovensku mieri na rekord! Siahame na špičku Európskej únie

Ďalšie zo Zoznamu