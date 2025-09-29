Temná minulosť odhalená: Na cintoríne v Trenčíne sú pochované obete brutálneho vraždenia

TRENČÍN - Cintorín pri pamätníku v lesoparku Brezina v Trenčíne pripomína beštiálne vraždy 69 vojakov, partizánov i civilných obyvateľov. Zavraždili ich fašistickí okupanti od potlačenia Slovenského národného povstania až do apríla 1945. TASR o tom informovala trenčianska hovorkyňa Erika Ságová.
