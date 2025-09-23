Utorok23. september 2025, meniny má Zdenka, zajtra Ľubor, Ľuboš

TOTO prezrádza dĺžka vašich prstov o vašej fyzickej kondícii

Ilustračný obrázok
© Zoznam/ © Zoznam/

Pozrite sa na svoju ruku. Je váš prstenník dlhší ako ukazovák? Ak áno, podľa najnovších výskumov máte pravdepodobne športové nadanie a vcelku dobrú kondičku.

Prečítajte si celý článok >>

Nahlásiť chybu

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Je veľa nejasností okolo nezavolania na konferenciu o dronovej stene, tvrdí Robert Kaliňák
Je veľa nejasností okolo nezavolania na konferenciu o dronovej stene, tvrdí Robert Kaliňák
Správy
Robert Kaliňák po rokovaní ministrov krajín Stredoeurópskej obrannej spolupráce (CEDC)
Robert Kaliňák po rokovaní ministrov krajín Stredoeurópskej obrannej spolupráce (CEDC)
Správy
Otvorenie skúšobnej a karanténnej stanice v Belži
Otvorenie skúšobnej a karanténnej stanice v Belži
Správy

Domáce správy

Šimkovičová dala za letenky
Šimkovičová dala za letenky 16-tisíc, Danko ju bráni: Vinu hodil na prezidenta! Rozčúlený Pellegrini reaguje z USA
Domáce
FOTO Vo viacerých mestách na
Vo viacerých mestách na Slovensku sa podvečer konajú protesty proti konsolidácii
Domáce
Generálny štrajk si prisvojuje
Generálny štrajk si prisvojuje PS: Politológ prehovoril, politici by si priali rok '89, no žijeme inú dobu
Domáce
FOTO Polícia v Seliciach zastavila vodiča BMW: Test odhalil amfetamín a metamfetamín v krvi
FOTO Polícia v Seliciach zastavila vodiča BMW: Test odhalil amfetamín a metamfetamín v krvi
Nitra

Zahraničné

Ilustračné foto
Francúzsko vyšetruje incident na letisku v Nice, kde sa dve lietadlá tesne vyhli zrážke
Zahraničné
Americký prezident Donald Trump
Trump obvinil OSN z nečinnosti a z podpory nelegálnej migrácie
Zahraničné
Policajti na letisku v
Singapurskej dvojici v Nórsku hrozí deportácia za dron nad Oslom
Zahraničné
Americký prezident Donald Trump
Uznanie Palestínskeho štátu podľa Trumpa odmeňuje militantov z Hamasu
Zahraničné

Prominenti

Aktuálne FOTO vnútri! Christina Aguilera (44) rovnako
Christina Aguilera (44) rovnako SEXI ako kedysi: Oprášila svoj ikonický outfit spred 20 rokov!
Zahraniční prominenti
Premiéra seriálu Sľub. Na
Prešibaná Kristína Sisková zo Sľubu: Takto rafinovane BALILA CHLAPOV... na lep jej sadol aj Fašiang!
Domáci prominenti
Nízlová a Kolárovský opäť
Nízlová a Kolárovský opäť pokope: Spojila ich dobrá vec!
Domáci prominenti
VIDEO Porotcovský kat z
VIDEO Porotcovský kat z Talentu vyvolal ROZRUCH: Čo to má, preboha, s rukami?!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

TOTO prezrádza dĺžka vašich
TOTO prezrádza dĺžka vašich prstov o vašej fyzickej kondícii
vysetrenie.sk
FOTO Žena chce byť živá
Žena chce byť živá Barbie: Na svoju premenu minula vyše 250-tisíc eur! Jej staré FOTO šokujú internet
Zaujímavosti
Rodinný TRAPAS pri obede:
Rodinný TRAPAS pri obede: Teta si omylom pochutila na psom krmive! Neter ju chcela zachrániť, no skončila s obvinením
Zaujímavosti
Kamasútra v kameni: Indické
Kamasútra v kameni: Indické chrámy zobrazujú hotové orgie
dromedar.sk

Dobré správy

Anna a Martin priniesli
Anna a Martin priniesli novú vlasovú kozmetiku, ktorá pomáha nielen pri rednutí vlasov
plnielanu.sk
Slovensko píše dejiny vesmíru:
Slovensko píše dejiny vesmíru: 3IPK spustila blockchain na Medzinárodnej vesmírnej stanici ISS
Dobré správy
Chrípková sezóna sa blíži:
Chrípková sezóna sa blíži: Toto vám ušetrí hodiny v čakárni a navyše je zadarmo!
plnielanu.sk
Zdroj: Annemarie Borlind
Pleť bez vrások? Tipy odborníčky pre ženy po 40-tke, nepotrebujete žiadne ihly ani chémiu
plnielanu.sk

Ekonomika

Slováci zaplatia najvyššie dane v histórii: Štát bezhlavo míňa aj napriek deravému rozpočtu!
Slováci zaplatia najvyššie dane v histórii: Štát bezhlavo míňa aj napriek deravému rozpočtu!
Nový konsolidačný balíček zasiahne aj vodičov: Vypočítajte si, koľko vás vyjde po novom PZP! (kalkulačka)
Nový konsolidačný balíček zasiahne aj vodičov: Vypočítajte si, koľko vás vyjde po novom PZP! (kalkulačka)
Odborárom došla trpezlivosť: Vláda naložila pracujúcim účet 400 eur na hlavu – chystá sa veľký protest!
Odborárom došla trpezlivosť: Vláda naložila pracujúcim účet 400 eur na hlavu – chystá sa veľký protest!
Revolúcia v platoch: Už čoskoro si budete môcť pozrieť, koľko zarábajú vaši kolegovia!
Revolúcia v platoch: Už čoskoro si budete môcť pozrieť, koľko zarábajú vaši kolegovia!

Šport

Slovensko – Gruzínsko: Online prenos z odvetného zápasu play-off ME 2026 vo futsale
Slovensko – Gruzínsko: Online prenos z odvetného zápasu play-off ME 2026 vo futsale
Futsal
Košice bavia ligu, anomália Nitry i zlyhania Popradu: Čo prinieslo prvých päť kôl Tipsport ligy?
Košice bavia ligu, anomália Nitry i zlyhania Popradu: Čo prinieslo prvých päť kôl Tipsport ligy?
Tipsport liga
Olympiáda príde o veľkú hviezdu: Som zničená, sklamala som svoju rodinu, priateľov i kolegov
Olympiáda príde o veľkú hviezdu: Som zničená, sklamala som svoju rodinu, priateľov i kolegov
ZOH Miláno Cortina 2026
Prípad falošného účtovníctva je na konci: Legendárny Nedvěd spoznal trest
Prípad falošného účtovníctva je na konci: Legendárny Nedvěd spoznal trest
Serie A

Auto-moto

TEST: Ford Transit Custom Business - hybrid je lepší ako nafta
TEST: Ford Transit Custom Business - hybrid je lepší ako nafta
Klasické testy
Nové Porsche 911 Turbo S je najvýkonnejšie v histórii a môže za to hybrid
Nové Porsche 911 Turbo S je najvýkonnejšie v histórii a môže za to hybrid
Novinky
Nové čínske značky už na Slovensku. Ich autá sú šité Slovákom na mieru
Nové čínske značky už na Slovensku. Ich autá sú šité Slovákom na mieru
Novinky
AS Nivy postupne stráca pôvodný účel. Menej spojov, nové obchodné priestory
AS Nivy postupne stráca pôvodný účel. Menej spojov, nové obchodné priestory
Doprava

Kariéra a motivácia

Učte sa za 15 minút denne a predbehnite konkurenciu: Mikrotréningy sú novým tajomstvom úspechu
Učte sa za 15 minút denne a predbehnite konkurenciu: Mikrotréningy sú novým tajomstvom úspechu
Kariérny rast
Rušia sa sviatky, pracuje sa viac a plat stojí. Toto je cesta, ako z toho von
Rušia sa sviatky, pracuje sa viac a plat stojí. Toto je cesta, ako z toho von
Kariérny rast
Chcete zarábať od 1 800 eur až do 3 500 eur? Tieto firmy práve hľadajú zamestnancov!
Chcete zarábať od 1 800 eur až do 3 500 eur? Tieto firmy práve hľadajú zamestnancov!
Zaujímavé pracovné ponuky
Začína sa obdobie veľkých rozhodnutí: Jesenná rovnodennosť môže zamiešať karty vo vašej práci
Začína sa obdobie veľkých rozhodnutí: Jesenná rovnodennosť môže zamiešať karty vo vašej práci
Motivácia a inšpirácia

Varenie a recepty

17 receptov na voňavé dezerty s mrkvou. Od tradičných koláčov až po slávnostné torty.
17 receptov na voňavé dezerty s mrkvou. Od tradičných koláčov až po slávnostné torty.
18 najlepších receptov na omáčky, ktoré si zamilujete
18 najlepších receptov na omáčky, ktoré si zamilujete
Nakladaná kyslá kapusta: Robíte tieto chyby pri jej príprave aj vy?
Nakladaná kyslá kapusta: Robíte tieto chyby pri jej príprave aj vy?
Rady a tipy
Najlepšia hubová praženica: Aké huby sa na ňu hodia?
Najlepšia hubová praženica: Aké huby sa na ňu hodia?
Výber receptov

Technológie

Nesmrteľný Putin? V kuloároch sa hovorí o výmene orgánov ako ceste k nesmrteľnosti. Je to vôbec možné?
Nesmrteľný Putin? V kuloároch sa hovorí o výmene orgánov ako ceste k nesmrteľnosti. Je to vôbec možné?
Veda a výskum
POZOR! Používaš Gmail s touto funkciou? Pred použitím si vždy skontroluj schránku, šíri sa nebezpečný útok
POZOR! Používaš Gmail s touto funkciou? Pred použitím si vždy skontroluj schránku, šíri sa nebezpečný útok
Bezpečnosť
Hackeri paralyzovali európske letiská. Stovky letov meškali, ľudia čakali hodiny
Hackeri paralyzovali európske letiská. Stovky letov meškali, ľudia čakali hodiny
Bezpečnosť
Hackeri zaútočili na Stellantis a ukradli milióny dát zákazníkov. Ani obri ako Jeep či Peugeot už nie sú v bezpečí
Hackeri zaútočili na Stellantis a ukradli milióny dát zákazníkov. Ani obri ako Jeep či Peugeot už nie sú v bezpečí
Autá

Bývanie

5 dizajnových chýb, ktoré kazia vo vašej kuchyni dojem. Prečo môže pôsobiť lacno alebo zastaralo?
5 dizajnových chýb, ktoré kazia vo vašej kuchyni dojem. Prečo môže pôsobiť lacno alebo zastaralo?
Zvonku vyzerá chladne, no počkajte na interiér! Po zastaranom bývaní niet ani stopy, vymenili ho za krásne nadčasové bývanie
Zvonku vyzerá chladne, no počkajte na interiér! Po zastaranom bývaní niet ani stopy, vymenili ho za krásne nadčasové bývanie
6 fantastických nápadov, ako udržať v malej garáži poriadok. Takto využijete prakticky každý voľný kút!
6 fantastických nápadov, ako udržať v malej garáži poriadok. Takto využijete prakticky každý voľný kút!
Vysávač za 200 eur do dvojpodlažného domu prosto nestačí, vraví odborník. Toto odporúča na koberce a zvieracie chlpy
Vysávač za 200 eur do dvojpodlažného domu prosto nestačí, vraví odborník. Toto odporúča na koberce a zvieracie chlpy

Pre kutilov

Máte svahovitú záhradu a neviete, ako si pohodlne oddýchnuť? Inšpirujte sa riešením, ktorému neodoláte!
Máte svahovitú záhradu a neviete, ako si pohodlne oddýchnuť? Inšpirujte sa riešením, ktorému neodoláte!
Dvor a záhrada
Praktický postup, ako sušiť jablká a šikovné triky, ako dosiahnuť ten najlepší výsledok
Praktický postup, ako sušiť jablká a šikovné triky, ako dosiahnuť ten najlepší výsledok
Recepty
Uťahujeme opasky, plníme poháre: Najlepšie tipy pri zaváraní džemov, ktoré ich vyladia k dokonalosti
Uťahujeme opasky, plníme poháre: Najlepšie tipy pri zaváraní džemov, ktoré ich vyladia k dokonalosti
Recepty
Tento historický dom v Levoči vás dostane! Peter ho kúpil ako ruinu a prerobil na nádherné vidiecke bývanie
Tento historický dom v Levoči vás dostane! Peter ho kúpil ako ruinu a prerobil na nádherné vidiecke bývanie
Chalupa

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Experimentátorky v spálni: Ako sa líši sexuálna fantázia podľa generácie, zistite, ako na tom ste vy
Partnerské vzťahy
Experimentátorky v spálni: Ako sa líši sexuálna fantázia podľa generácie, zistite, ako na tom ste vy
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Šimkovičová dala za letenky
Domáce
Šimkovičová dala za letenky 16-tisíc, Danko ju bráni: Vinu hodil na prezidenta! Rozčúlený Pellegrini reaguje z USA
Generálny štrajk si prisvojuje
Domáce
Generálny štrajk si prisvojuje PS: Politológ prehovoril, politici by si priali rok '89, no žijeme inú dobu
Žltačka viničov útočí v
Domáce
Žltačka viničov útočí v slovenských regiónoch! Agrorezort bije na poplach a vydal dôležité odporúčania!
Nespokojnosť narastá a odbory
Domáce
Nespokojnosť narastá a odbory sa predsalen zobúdzajú: V súvislosti so 17. novembrom majú jasnú požiadavku!

Ďalšie zo Zoznamu