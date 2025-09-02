Každý prst vašej ruky skrýva starodávnu liečivú múdrosť: Zistite, čo robiť, aby ste ostali zdraví

Samomasáže sú v tradičnej čínskej medicíne mimoriadne obľúbenou metódou vedúcou k tomu, aby sme sa čo najdlhšie udržali zdraví. Nemajú vplyv iba na jednotlivé orgány, ale aj na podporu energie a pracovanie s emóciami.
