Šokujúce odhalenie šéfa OpenAI: Vaše tajomstvá a konverzácie s ChatGPT môžu skončiť na súde!

WASHINGTON - Mysleli ste si, že vaše nočné spovede s ChatGPT zostanú navždy tajomstvom? Omyl! Generálny riaditeľ OpenAI Sam Altman odhalil, že konverzácie s AI môžu skončiť ako dôkaz na súde – a to aj v prípade, že ste ich vymazali.

Umelá inteligencia je dnes súčasťou nášho každodenného života. Ľudia ju využívajú na overovanie faktov, riešenie pracovných úloh či zverovanie sa s osobnými problémami. Ale podľa najnovších slov šéfa OpenAI Sama Altmana môže byť práve tento zvyk poriadne nebezpečný, informuje portál indy100.com.

V podcaste This Past Weekend w/ Theo Von totiž priznal, že OpenAI nedokáže zabrániť tomu, aby orgány činné v trestnom konaní použili vaše konverzácie ako dôkaz. „Ak pôjdete za ChatGPT a poviete mu tie najcitlivejšie veci, a potom sa objaví žaloba alebo vyšetrovanie, môžeme byť povinní tieto dáta vydať. A myslím si, že je to dosť zvrátené,“ povedal Altman a dodal, že OpenAI uchováva úplne všetky vaše rozhovory – aj tie, ktoré ste si mysleli, že ste vymazali.

Reakcie na internete na seba nenechali dlho čakať. Niektorí priznali, že sú z tejto informácie poriadne nervózni, iní to vzali s humorom. „Výborne, teraz budú vedieť, koľko vzácnych chorôb som si myslel, že mám každý týždeň,“ napísal jeden používateľ. Ďalší ironicky poznamenal: „Práskať na seba svojmu anime chatbotovi, ktorý ma presvedčil, že som spasiteľ.“ A nechýbali ani žarty o vzťahoch: „Mažem všetky svoje nočné spovede ChatGPT, akoby som likvidoval dôkazy z miesta činu.“

Ak by ste niečo nepovedali nahlas pred cudzími ľuďmi, nepíšte to ani ChatGPT. Pretože ako sa ukazuje, AI si pamätá všetko – a jedného dňa sa to môže obrátiť proti vám.