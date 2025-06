Výchova dieťaťa len v cudzom jazyku vyvoláva diskusiu

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Príspevok muža z Karnátaky vyvolal na internete diskusiu o tom, ako mestské deti strácajú kontakt so svojím rodným jazykom, uviedol portál NDTV. Muž z Mysuru sa na sociálnej sieti X podelil o to, že dieťa jeho suseda hovorí len po anglicky, ani po kannadsky, ani po tamilsky, čo je jeho materinský jazyk. "Zdá sa, že kvôli statusu. A už mal aj prízvuk," napísal. Príspevok vyvolal u mnohých odozvu a poukázal na rastúce obavy z vytratenia sa materinského jazyka, kultúrneho odlúčenia a čoraz väčšieho uprednostňovania angličtiny v mestských domácnostiach.

Slová muža vyvolali záplavu reakcií, najmä od rodičov znepokojených eróziou používania rodného jazyka u mestských indických detí. "Toto je taký smutný novodobý fenomén! Rovnaké scény sú aj u nás. Malé deti nerozumejú hindčine ani svojmu materinskému jazyku. Len angličtina s americkým prízvukom," napísal jeden z používateľov. "Toto sa stáva novou normou. Deti dnes hovoria len po anglicky," komentoval ďalší. "Bol som šokovaný, keď som to videl v Bengalúre. Poznám Kannadigov, ktorí sa so svojimi deťmi rozprávajú len po anglicky (hlavný dôvod komplex menejcennosti & tiež túžba poslať deti do zahraničia hneď, ako skončia 12. ročník). Väčšina z nich, ktorí žijú v mojom okolí, sa so svojimi deťmi bohužiaľ rozpráva po anglicky," podelil sa tretí používateľ. "Myslím si, že ak si deti neosvoja svoj materinský jazyk, ich vzťah ku koreňom sa takmer skončil. Žiadne tlačenie zhora to neskôr nemôže zmeniť. Budem obviňovať rodičov, že deťom upierajú ich prirodzenú, kultúrnu identitu," povedal ďalší.

Jeden používateľ sociálnej siete X z Austrálie sa však podelil o opačný pohľad. "Myslím si, že v Indii je to vec. Moja dcéra a niekoľko rodín tu aktívne dbá na to, aby hovorili kannadsky. Takisto je tu kannadská škola, ktorú financuje vláda. Šialené, čo sa tam deje," napísali. "Ako rodičia sa musíme ujať vedenia v tom, aby sme doma hovorili svojím rodným jazykom. Deti môžu prejsť na angličtinu, ale jemne ich vráťte späť. Osobná skúsenosť," navrhol ďalší. "To je veľmi odsudzujúca poznámka na adresu niekoho rodiny. Vyzval by som vás, aby ste sa v živote zbavili predsudkov a začali v iných vidieť pozitívne veci namiesto toho, aby ste sa zameriavali len na negatíva," komentoval jeden používateľ.