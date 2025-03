Mamu roky ťaží ŠOKUJÚCE tajomstvo: Otehotnela som s manželom mojej dcéry! A čo prišlo potom...

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Nemenovaná žena v príspevku na Reddite priznala, že spala s bývalým priateľom svojej dcéry po tom, ako sa rozišli. Na jej veľké zdesenie s ním však jej dcéra obnovila románik a nakoniec sa za tohto muža o niekoľko rokov neskôr vydala. „Mala som 38 rokov, moja dcéra mala 18 a chodila s 24-ročným Harrym. Bola som alkoholička a experimentovala som aj s inými drogami, väčšinou kokaínom. Nebola som dobrý človek, nieto ešte matka. Nie, že by som svoju dcéru týrala alebo niečo podobné, ale bola som nevšímavá. Viac som sa starala o alkohol a drogy ako o ňu, najmä v období jej dospievania. Teraz 14 rokov abstinujem,“ priznáva autorka príspevku. „Nechcela som, aby moja dcéra chodila s Harrym, ale nikdy som jej nepovedala prečo. Flirtoval so mnou neustále a vekový rozdiel ma tiež desil. Okrem toho bol alkoholik a narkoman rovnako ako ja. Rozišla sa s ním kvôli jeho alkoholizmu. Čoskoro potom sa odsťahovala, síce nie príliš ďaleko, ale so mnou už nežila.“

Zobraziť galériu (2) (Zdroj: Getty Images)

Harry však matke svojej bývalej priateľky stále volal, aby ju pozval na drink. Po tom, čo ho viackrát odmietla, sa napokon podvolila a stretla sa s ním. Týmto sa medzi nimi začal toxický vzťah. „Odmietla som ho, ale jedného dňa povedal, že má kopu koksu a ja som neodolala. Prišiel ku mne, dali sme si koks a skončilo to sexom. Bol to veľmi pekný chlap. Nasledujúcich pár mesiacov, možno tak tri až štyri mesiace, občas prišiel a mali sme spolu sex, brali sme drogy a opíjali sa. Každý narkoman vie, aké to je mať takého kamaráta. Potom som otehotnela. Vedela som, že dieťa je jeho, párkrát som mala sex bez kondómu z hlúposti. Nikdy som mu nepovedala, že som tehotná, išla som na potrat a tajila som to,“ opisuje udalosti. „Každopádne som sa s ním potom prestala stretávať, bolo to príliš divné. Asi štyri mesiace som nepila a opäť som vrátila k alkoholu.“

O dva roky neskôr jej dcéra nadšene rozprávala o Harryho premene a povedala, že je konečne triezvy a zmenil svoj život. „Úprimne povedané, bola som zhrozená. Chcela som jej povedať, že sme spolu spali, ale nenávidela by ma do konca života. Jedného dňa prišli, pozdravili ma a keď dcéra odišla, Harry mi navrhol, že nie je dôvod, aby som jej hovorila o tom, čo sa stalo. Súhlasila som.“ Dcéra sa napokon za svojho partnera vydala a dnes tvoria manželský pár už 16 rokov. Majú spolu aj dieťa. „Harry dostal rakovinu, potom ju porazil. Ja abstinujem. Nevidím ich často, žijú v Texase a ja na východnom pobreží. Ale vždy, keď sa stretneme, je medzi mnou a Harrym napätie.“ Autorka príspevku priznala, že často o všetkom rozmýšľa, a to najmä vtedy, keď vidí svojho vnuka. „Vždy si pomyslím, že to mohol byť môj syn, keby sa veci vyvíjali inak, ale bola by to katastrofa, keby som sa rozhodla nechať si to dieťa.“