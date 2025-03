Nová letecká linka vedie do Kodane: 7 miest, ktoré rozhodne stojí za to vidieť

DÁNSKO - Nórska letecká spoločnosť Norwegian spustí od 28. júna 2025 pravidelné priame lety z Bratislavy do Kodane. Lietať sa bude 2 x týždenne, a to je ideálna príležitosť spraviť si do dánskej metropoly príjemný výlet. Rozhodne tam je čo vidieť!