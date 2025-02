Otca s dcérou vystrašilo ZÁHADNÉ stvorenie: Vydávalo hrôzostrašné zvuky! Pozrite na FOTO

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Štyridsaťtriročný Ben Amos a jeho 12-ročná dcéra Dolcie nemohli uveriť vlastným očiam, keď v juhovýchodnom Londýne uvideli zvláštne stvorenie. Cestou na večeru do Elthamu si všimli zviera stojace na zadných nohách pri kruhovom objazde Well Hall, informuje denník Daily Star. Najskôr si mysleli, že ide o kenguru alebo wallabyho. Ben si spomína, že ich pozornosť upútal zvláštny zvuk, ktorý znel, akoby prichádzal z veľmi malej vzdialenosti. Keď sa otočil, uvidel neznáme zviera.

Opísal ho ako tvora s dlhým tenkým chvostom a buď úplne bez srsti, alebo s veľmi krátkou sivou srsťou. Povedal, že to bolo najčudnejšie zviera, aké kedy videl a vôbec ho nevedel identifikovať. So svojou dcérou boli takí fascinovaní, že aj keď sa semafory viackrát prepli na zelenú a červenú, zostali stáť a sledovali ho. Keď však zaparkovali a rozhodli sa zistiť viac, záhadné zviera zmizlo. Prehľadali predzáhradky domov a ešte nejaký čas jazdili po okolí, no nepodarilo sa im ho znova nájsť.

Ben s humorom poznamenal, že to mohlo byť len zviera, ktoré ušlo zo zoo, ale nevylúčil ani možnosť, že by mohlo ísť o mláďa vlkolaka. Tiež si všimol, že zvuk, ktorý tvor vydával, pripomínal volanie líšky, ale bol oveľa hlbší a znelo to skôr ako hrdelný rev. Doposiaľ sa zviera nepodarilo identifikovať.