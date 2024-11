VIDEO Takúto selfie ste ešte nevideli! Vznikla na nezvyčajnom mieste, vedcom spadla sánka

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

VILNIUS – Selfie sú dnes bežnou súčasťou života mnohých ľudí. Keď však takýto záber urobí satelit na obežnej dráhe Zeme, nie je to také bežné. Presne to urobil satelit MP42 obiehajúci okolo Zeme. Vďaka vstavanej kamere zhotovil fotografiu a poslal ju do centra spoločnosti NanoAvionics, ktorá satelit vypustila. Ešte zaujímavejší je dôvod, prečo to urobil.