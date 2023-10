Manželia sa až do svadby zdržali sexu: Nevesta odhalila, čo sa stalo po tom, ako sa konečne oddali vášni

(Zdroj: Instagram/christyking__)

Dvadsaťpäťročná modelka Christy Youngová sa nedávno vydala za austrálskeho rugbyového hráča Maxa Kinga. Obaja sú kresťania a sobášil ich pastor. Christy pripísala manželov úspech na ihrisku tomu, že sa zdržali sexu. Napriek tomu, že by rada uchovala niektoré podrobnosti o ich vzťahu v súkromí, prezradila, že si momentálne užívajú plody manželstva.

Rozhodnutie vzdať sa sexu bolo ťažké, no i tak odporúča, aby to urobili aj iné páry, pretože to posilňuje vzťah. "Nemali sme sex ako rozptýlenie, takže sme museli chodiť na rande a vyplniť čas, ktorý sme spolu trávili, inými spôsobmi. Musíme stráviť rok a pol skutočným spoznávaním sa a budovaním lásky a priateľstva," povedala Youngová pre Daily Mail Australia. Dvojica spolu najprv budovala priateľstvo a lásku a až potom sa oddali sexu. "Môžem úprimne povedať, že s Maxom máme ten najlepší vzťah, pretože sme s ním čakali," vysvetlila modelka.

Nie je to prvýkrát, čo prehovorili o svojom rozhodnutí zdržať sa sexu, kým sa nezoberú. Po tom, čo vo februári oznámili zásnuby, Christy v rádiu rozoberala úskalia ich vzťahu a viery. "Sme hrdí na našu vieru. Nikdy to nebolo niečo, čomu sme sa vyhýbali, pretože je to pre nás dôležité." Zároveň zavtipkovala, že ak chcete stretnúť dobrého muža, mali by ste ho hľadať v kostole.

"Keď sex nie je na prvom mieste, je to ako keby sme boli schopní viesť dobré rozhovory a stavať na našom vzťahu a mali dobrý systém podpory jeden pre druhého. Celibát pomohol v tom, že máme taký dobrý základ nášho vzťahu," dodala Youngová.