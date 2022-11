Mladík otvoril ústa v nočnom klube a všetci šli do kolien: Keď uvidíte jeho zuby!

LONDÝN - TikToker Scott sa pridal k tisíckam ľudí, ktorí chodia do Turecka kvôli bieleniu zubov. S výsledkom práce tamojších dentistov bol však spokojný iba do chvíle, kým nenavštívil nočný klub, kde sa fotografoval v prítmí umelého osvetlenia. To odhalilo bizarnú realitu.