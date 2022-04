Trpíte po prekonaní COVIDU týmto nepríjemným problémom? Päť tipov, ako sa ho zbaviť

Niektorí pociťujú únavu ako ochabenie svalstva, iní ako celkové vyčerpanie bez ohľadu na to, či sa hýbu alebo ležia. Niekedy stačí dostatočný odpočinok, no únava po prekonaní COVID-19 môže pretrvávať a nič na ňu nezaberá. Odborníci nepoznajú presné čísla, koľko ľudí ju pociťuje po covidde. Odhady sa na celom svete značne líšia. Jeden prehľad 21 štúdií zistil, že 13 až 33 percent ľudí bolo unavených 16 až 20 týždňov po tom, ako sa u nich začali prejavovať symptómy koronavírusovej nákazy.

Je potrebné zájsť za lekárom?

Existuje mnoho možných príčin únavy. Väčšinu vážnych príčin možno vylúčiť, keď sa praktický lekár spýta na vaše príznaky a vyšetrí vás. Symptómy, ktoré by mali vzbudzovať obavy, zahŕňajú horúčku, nevysvetliteľnú stratu hmotnosti, nezvyčajné krvácanie alebo modriny, bolesť (kdekoľvek), ktorá vás prebúdza zo spánku, alebo prudké nočné potenie. Ak sa vaša únava skôr zhoršuje ako zlepšuje, alebo sa o seba neviete správne postarať, mali by ste určite vyhľadať lekársku pomoc, odporúča praktická lekárka Natasha Yatesová z Bond University v austrálskom Gold Coast v článku zverejnenom na odbornom portáli The Conversation.

Je únava dlhodobým symptómom COVID-19?

Na začiatku pandémie zaznamenali niektorí pacienti niekoľko oslabujúcich symptómov, ktoré boli prítomné celé mesiace. Takéto príznaky sa nazývajú dlhodobými a vyskytujú sa aj po prekonaní ochorenia. Asi 85 percent pacientov s takýmito príznakmi pociťuje únavu, čo z nej robí jeden z najčastejších dlhodobých symptómov COVID-19.

Aj vás trápi únava, počas ktorej sa na nič nedokážete sústrediť?

Je to ako syndróm chronickej únavy?

O syndróme chronickej únavy, inak známom ako myalgická encefalomyelitída, experti vedeli už dávno pred covidom. Syndróm sa často vyskytne po prekonaní vírusovej infekcie. Je teda pochopiteľné, že existujú obavy týkajúce sa koronavírusu, ktorý potenciálne môže spustiť syndróm chronickej únavy. Medzi chronickým únavovým syndrómom a dlhotrvajúcim COVID-19 sú nápadné podobnosti. Obe zahŕňajú vyčerpávajúcu únavu, mozgovú hmlu a/alebo bolesti svalov. V tejto fáze však výskumníci stále odhaľujú akúkoľvek súvislosť medzi únavou po covide, dlhodobými symptómami ochorenia COVID-19 a syndrómom chronickej únavy.

Čo pomôže zvládať únavu?

Vakcíny pomáhajú znižovať riziko únavy po prekonaní COVID-19 tým, že v prvom rade znižujú šancu na reinfekciu. U očkovaných ľudí, ktorí ochoreli na covid, je menej pravdepodobné, že budú trpieť únavou a taktiež je menej pravdepodobné, že sa u nich rozvinú dlhodobé symptómy COVID-19. Očkovanie však neposkytuje stopercentnú ochranu a existuje veľa plne zaočkovaných ľudí, u ktorých sa prejaví dlhodobá únava. Aj napriek tomu, že zatiaľ nemožno s istotou povedať, čo presne vám pomôže v boji proti únave, tieto veci by mohli byť účinné:

1. Nastavte si správne tempo

Prispôsobte návrat k bežným činnostiam svojej energetickej hladine. Určite si priority a zamerajte sa skôr na to, čo môžete, ako na to, čo nemôžete.

2. Postupný návrat k cvičeniu

Môže to pomôcť vášmu zotaveniu. Niektorí terapeuti - ergoterapeuti, fyzioterapeuti a fyziológovia cvičenia, sa na to špecializujú. Požiadajte preto svojho praktického lekára o odporúčanie.

3. Uprednostňujte spánok

Namiesto toho, aby ste sa cítili vinní za to, že neustále vyspávate, si pripomeňte, že kým spíte, vaše telo šetrí energiu a lieči sa. Prerušený spánok je nešťastným príznakom COVID-19. Je dôležité mať prísny čas spánku a zároveň odpočívať, keď sa počas dňa cítite unavene.

4. Jedzte množstvo výživných potravín

Strata čuchu a chuti v dôsledku covidu môže spôsobiť ťažkosti. Skúste sa však na jedlo pozerať ako na spôsob, ako dodávať telu energiu aj mikroživiny, ktoré potrebuje na liečenie. Snažte sa jesť čo najviac výživných potravín.

5. Sledujte svoju únavu

Veďte si denník a sledujte pomocou neho postupné zlepšovanie, čo sa týka vašej únavy. Budete mať dobré i zlé dni, ale celkovo by mala byť trajektória smerom k zotaveniu vzostupná, hoci pomalá. Ak sa únava, naopak, zhoršuje, zájdite za lekárom.