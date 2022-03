Práca na rovnakej zmene v nich vyvolala vášeň: Dievčina (26) chodí s kolegom (58), máme skvelý sex

Jessica, ktorá žije v anglickom grófstve v Lincolnshire, sa prvýkrát stretla s Dermotom Murrayom ​​v práci vlani vo februári. Napriek veľkému vekovému rozdielu je podľa vlastných slov teraz šťastnejšia než kedykoľvek predtým. Svojho priateľa považuje za lepšiemu muža ako mužov v jej veku, pretože má viac životných skúsenosti, je zrelý a milujúci. "Každému, kto si myslí, že 32 rokov je príliš veľký rozdiel, by som odkázala, že pokiaľ sa k vám dotyčný správa dobre, na veku by nemalo záležať. Máme skvelý sexuálny život," pochvaľuje si dievčina život so starším partnerom.

And there could be wedding bells for them soon! Posted by LeedsLive on Friday, February 25, 2022

Najprv spolu len venčili psov

Spočiatku sa o Dermota vôbec nezaujímala. Najprv ani nemala záujem ho spoznať, pretože mužom príliš neverila. S Murrayom sa ale neskôr dostala do bližšieho kontaktu vďaka kolegyni, ktorá sa s ním často rozprávala. Dvojica spolu neskôr začala robiť na rovnakých zmenách a vzájomne sa zblížila.Keď Jessica zistila, že Dermot býva neďaleko od nej, začali spolu venčiť psov. "Stretávali sme sa neskoro večer po práci a rozprávali sme sa v jeho aute. Bol to naozaj dobrý, solídny priateľ. Mohla som mu povedať o svojich problémoch a podeliť sa s ním o veci, ktoré by som nepovedala nikomu inému."

Keď pôjde do dôchodku, ja budem ešte pracovať

Vlani v apríli oficiálne prezradili, že tvoria pár. Dovtedy svoju vzájomnú náklonnosť pred rodinou a priateľmi tajili. Murray sa presťahoval ku svojej priateľke a jej 62-ročnej mame. Veľa ľudí vraj pár považuje za otca a dcéru, nie mileneckých partnerov. To im ale neprekáža. "Moji blízki ma veľmi podporovali, čo ma prekvapilo. Myslím si, že jediná obava, ktorá existuje, je to, že žijeme rôzne životy. Keď Dermot pôjde do dôchodku, ja budem ešte stále pracovať," povedala Hockingsová, ktorá si nechala vytetovať na prstenník červené srdce s písmenom "„D" uprostred. Jej priateľ už pre ňu dokonca vybral zásnubný prsteň. "Dala som si to tetovanie, pretože skôr či neskôr sa zasnúbime. On pre mňa znamená celý svet," dodala Angličanka.