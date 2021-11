VIDEO Blondínka prehovorila o tom, ako sexujú v jej rodine: Uf, to by zvládol len málokto

Priznania Brook vyrazili mnohým dych, u iných vyvolali vlnu pobúrenia, iní zas označili správanie v tejto rodine za bezproblémové. Mladá žena totiž bez okolkov priznala, že bežne necháva svojho manžela "hrať sa s jej mamou a sestrou". Znamená to, že si kedykoľvek v rámci rodiny užijú skupinový sex.

"Toto je moja mama a dovolila som manželovi, aby ju mal párkrát do týždňa. Som skrátka taká manželka," hovorí blondínka. Nie je síce jasné, ako vážne to myslí, ale v sérii videí povie svojmu partnerovi, aby pobozkal jej mladšiu sestru a mamu a on to urobí.

Netrvalo dlho a sekcia komentárov sa zaplnila otázkami, v ktorých sa ľudia pýtali, čo sa to vlastne deje. Jednu užívateľku zaujímalo, čo sa stane, keď ženy otehotnejú a pýta sa, či to budú Macklinovej súrodenci, synovci, netere, bratranci, sesternice alebo nevlastné deti. Viacerí užívatelia sa však vyjadrili, že nevidia na celej záležitosti nič zlé. "Nevynášajte súdy nad dospelými, ktorí sú k sebe otvorení a úprimní. Je to v poriadku, ak chcú mať takéto vzťahy," myslí si jeden z nich.

Podľa psychologičky Emmy Kennynovej podporujú záujem o skupinový sex moderné technológie. "Mnohí o tom možno uvažovali už pred rokmi, ale nedokázali nájsť ľudí, s ktorými by sa mohli dať dokopy, a preto potláčali svoje fantázie. V dnešnej dobe je neuveriteľne jednoduché dohodnúť si stretnutie online alebo cez aplikácie špeciálne zamerané na skupinový sex. Situáciu navyše podporuje fakt, že ženská sexualita je v súčasnosti vnímaná ako niečo, čo treba oslavovať a nie potláčať," vysvetľuje odborníčka. Skupinový sex v rodine je však určite iná kategória.