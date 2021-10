Dvaja piloti počas letu zbadali UFO: Záhadný zelený objekt vletel do oblaku a zmizol

Ešte v lete piloti dvoch lietadiel oznámili, že videli záhadný objekt miznúť v oblakoch nad zálivom Saint Lawrence na atlantickom pobreží Kanady. Podľa správy zaslanej 11. augusta do databázy leteckých incidentov kanadskej vlády boli piloti oboch letov svedkami jasne zeleného lietajúceho objektu, ktorý vletel do oblaku a potom zmizol.

Jedným zo strojov, ktorý hlásil pozorovanie, bolo kanadské vojenské lietadlo, ktoré letelo zo základne v Ontáriu do nemeckého Kolína nad Rýnom. Osobným letom bolo lietadlo spoločnosti KLM Royal Dutch Airlines letiace z Bostonu do Amsterdamu, uvádza Space.com. Steffan Watkins, výskumník letectva a lodnej dopravy, sa pozrel na údaje transpondéra z týchto dvoch letov a zistil, že vojenské lietadlo v čase pozorovania vystúpilo do výšky 300 metrov. V tejto výške mali piloti možnosť vyhnúť sa predmetu, resp. sa naň bližšie pozrieť. Existuje však aj možnosť, že UFO mohlo byť meteorom, ktorý práve preletel na oblohe.

2021-07-31 01:55Z



🇨🇦 RCAF CC-177 177705 #CFC4003 (49.059, -60.787) @ 28k ft, had just made a change in course and had climbed 1000ft when they reported seeing the UFO.



PH-AKD #KL618 #KLM618 (48.023, -59.422) 39,000ft made no change in course.https://t.co/Uy55wagM3L pic.twitter.com/Mn6mOGFMgz