Experti varujú pred hrozivým scenárom: Superinfekcia, ktorú prenášajú psy na svojich majiteľov

Gén mcr-1 je odolný voči antibiotickému liečivu kolistín, ktoré sa používa pri liečbe bakteriálnych infekcií. Po prvý raz bol objavený v Číne v roku 2015 a už po dvoch rokoch zaznamenali jeho prítomnosť v zhruba tridsiatich krajinách. Prežíva v čreve zvierat a jeho malé čiastočky opúšťajú telo v podobe výkalov. Najnovšie výskumy naznačujú, že sa môže preniesť na človeka buď zdieľaním postele s domácim zvieraťom alebo pri manipulácii s jeho pelechom. Kolistín prijímajú zvieratá v krmive, čo môže vyvolať tvorbu zmutovaných génov odolným voči liečivám. Práve antimikrobiálna rezistencia pripraví o život ročne asi 700 000 ľudí a pokiaľ sa v tomto smere neprijmú dôraznejšie opatrenia, do roku 2050 ich môže zabiť až okolo desať miliónov.

Zdroj: pixabay.com

Štúdia Lisabonskej univerzity, ktorá bola prezentovaná na konferencii Európskeho kongresu klinickej mikrobiológie a infekčných chorôb, skúmala vzorky od 126 zdravých ľudí z osemdesiatich domácností, ktorí žili so 102 mačkami a psami. Osem psov a štyria ľudia boli nositeľmi baktérie vrátane mcr-1, pričom v dvoch domácnostiach sa našiel tento gén u psa aj majiteľa. "Ak by baktérie rezistentné na všetky lieky získali tento gén, boli by neliečiteľné. To je scenár, ktorému sa musíme za každú cenu vyhnúť," uviedla autorka štúdie Juliana Menezesová. Vieme, že nadmerné užívanie antibiotík vedie k rezistencii, takže je nevyhnutné, aby sa zodpovedne používali nielen v medicíne, ale aj vo veterinárnej oblasti a v poľnohospodárstve.

Zdroj: pixabay.com

K podobným výsledkom sa dopracovali aj vedci z Univerzity v Porto v ďalšom portugalskom experimente, podľa ktorého je surové krmivo pre psov primárnym zdrojom baktérií rezistentných na antibiotiká. Analyzovali množstvo krmív pre psov a zistili, že 54 precent z nich obsahuje baktérie Enterococci a dve pätiny prípadov boli rezistentné na silné antibiotiká. "Úzky kontakt ľudí so psami a komercializácia skúmaných značiek v rôznych štátoch predstavuje medzinárodné riziko pre verejné zdravie. Európske úrady musia zvyšovať povedomie o možných zdravotných rizikách pri kŕmení domácich miláčikov surovou stravou a musí sa prehodnocovať výroba krmiva pre psov vrátane výberu prísad a hygienických postupov," upozornila šéfka výskumného tímu Ana Freitasová. Majitelia psov by si podľa nej mali vždy po manipulácii s krmivom alebo po kontakte s výkalmi zvierat umyť ruky mydlom a vodou.