Tínedžer objavil starý album zosnulej tety: FOTO z 11. septembra, ktoré doteraz nik nevidel!

NEW YORK - Tínedžer z Connecticutu objavil v starom rodinnom albume doposiaľ nepublikované zábery teroristických útokov z 11. septembra. Zistil, že ich autorkou je jeho zosnulá prateta. Vo svojom príspevku ďalej prezradil, čo ho spája s teroristickým útokom v New Yorku.

Devätnásťročný Liam Enea listoval v starom albume, ktorý kedysi patril jeho pratete Maryanne Puglisi-Muñozovej, keď narazil na snímky teroristického útoku z 11. septembra. V zbierke sa nachádzali doposiaľ nezverejnené fotografie zobrazujúce Dvojičky v plameňoch či Dolný Manhattan pokrytý prachom a troskami.

Zdroj: NBC/Liam Enea

Zdroj: NBC/Liam Enea

Liam, ktorý sa narodil vo White Plains v štáte New York a teraz žije v Connecticute, uviedol, že sa mu dokonca podarilo nájsť budovu, z ktorej Maryanne vyfotila zábery. "Na základe fotografií som zistil, že žila v byte na ulici Greenwich 310 v New Yorku, ktorého terasa smerovala na juh k Svetovému obchodnému centru. V ten deň a po ňom spravila fotky na jednorazovom fotoaparáte. To, že tam býva, som zistil pohľadom na letecké snímky budov a lokalizáciou najbližšej obytnej výškovej budovy severne od veží," prezradil.

Liam Enea Zdroj: Facebook/Liam Enea

Zábery z budovy ukázal tínedžer svojej mame, ktorá okamžite spoznala lokalitu. Údajne tam jeho pratetu navštevovala ešte v 90. rokoch minulého storočia. Album s predmetnými fotografiami dala Maryanne Liamovej dnes už zosnulej babičke a k nemu samotnému sa dostal zhruba pred štyrmi rokmi. Mladík okrem toho priblížil svoje vlastné spojenie s 11. septembrom. Jeho mama bola údajne na výlete na Manhattane pár týždňov pred teroristickým útokom a jeho otec, vtedajší zvukový inžinier NBC, mal pracovať v blízkosti veží v deň útokov. Našťastie ale nebol vo vnútri, keď lietadlo zasiahlo vežu.