Mladík šokoval policajtov: Chcel poradiť, ako sa dá obísť zákaz vychádzania! Takúto odpoveď nečakal

Od vytvárania povedomia o pravidlách cestnej premávky až po oznámenie obmedzení v dôsledku pandémie sa polícii v meste Bombaj podarilo vtipnými príspevkami na sociálnych sieťach osloviť široké publikum. Ich komentár sa týkal otázky, ktorú policajnému oddeleniu adresoval obyvateľ menom Ashwin Vinod. "Akú nálepku mám použiť, aby som mohol ísť von a stretnúť sa so svojou priateľkou? Chýba mi," napísal v čase zákazu vychádzania. Narážal pritom na farebné nálepky, ktoré sa miestna polícia rozhodla udeľovať vozidlám zabezpečujúcim základné potreby verejnosti v snahe lepšie regulovať premávku.

"Chápeme, že je to pre vás nevyhnutné, ale bohužiaľ to nespadá do našich základných alebo pohotovostných kategórií. Vďaka vzdialenosti sa vaše srdce naplní láskou a v súčasnosti ste naviac zdravší," reagovala polícia na Vinodov príspevok.

We understand it’s essential for you sir but unfortunately it doesn’t fall under our essentials or emergency categories!



Distance makes the heart grow fonder & currently, you healthier



P.S. We wish you lifetime together. This is just a phase. #StayHomeStaySafe https://t.co/5221kRAmHp