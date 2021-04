FOTO Internet ovládla chorá výzva: Ženy, toto radšej ani neskúšajte!

Napríklad na sociálnej platforme Weibo nazbieral hashtag "dospelí skúšajúci detské oblečenie z Uniqlo" 680 miliónov zhliadnutí. Pred rokmi čínsky internet obletela takzvaná "pupková výzva", kedy sa ženy snažili skrížiť ruky za chrbtom, obopnúť pás a dotknúť sa pupku, aby ukázali, ako veľmi sú štíhle. Inokedy zas čínske ženy zverejňovali na internete fotky s listom papiera veľkosti A4 pritlačeným na výšku na bruchu. Cieľom bolo, aby sa za papierom so šírkou 21 cm skryl celý pás.

Tieto výzvy sú na čínskych sociálnych sieťach tak časté, že existujú ich rôzne kategórie. Napríklad snímky dospelých žien v detskom oblečení japonskej značky zapadajú do takzvaného štýlu BM, ktorý bol pomenovaný podľa talianskej značky Brandy Melville. Jej štandardné veľkosti zvyčajne zodpovedajú tým najmenším od iných výrobcov. BM sa zakladá na estetike módy pre dospievajúcich a zahŕňa napríklad skrátené topy, úzke džínsy a krátke sukne. Popularitu si získal minulý rok, keď Číňanky začali zdieľať svoje fotografie v oblečení tejto značky s hashtagom "otestuj, či môžeš nosiť BM štýl".

Zdroj: XIAOHONGSHU

Zdroj: XIAOHONGSHU

Čínska psychologička zo singapurskej technologickej univerzity Nanyang Kche Chanová tvrdí, že miestne médiá majú sklon ukazovať veľmi chudé dievčatá a verejnosť uprednostňuje tie ženské celebrity, ktoré sú extrémne štíhle. "Existuje aj čínske porekadlo, že dobrá žena nesmie mať viac ako sto ťinov, čo zodpovedá 50 kilogramom. Ženy, ktoré vážia viac, sú považované za lenivé a má sa za to, že im chýba sebadisciplína. Niektoré ženy uveria, že by to mohlo mať negatívny vplyv na ich šance na vydaj," vysvetlila Chanová.

V Číne však možno pozorovať opačné tendencie. Výrobca spodnej bielizne Neiwai napríklad vlani prišiel s bodypozitívnou reklamnou kampaňou. Tento mesiac sa zas slávna čínska herečka Čang meng na sociálnych sieťach zverila, že musela vyhľadať lekársku pomoc po tom, čo si na udeľovanie cien vzala šaty s tesným korzetom, ktorý jej spôsobil veľké bolesti medzi rebrami.