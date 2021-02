VIDEO Kamaráti počuli čudný zvuk z podkrovia: Keď sa tam vyštverali, neverili vlastným očiam

Daniel Sims (32) a Ash Day (25) z Huddersfieldu z ničoho nič započuli čudný zvuk vychádzajúci z podkrovia domu, ktorý si prenajímajú. Znepokojení tým, že niekto vnikol do domu, sa rozhodli zistiť príčinu hluku. Dostali sa tak do podkrovia, kde doposiaľ ešte nikdy neboli. Muselo sa im poriadne uľaviť, keď tam namiesto zlodeja našli desiatky rokov staré porno časopisy. Boli v pôvodnom stave, niektoré dokonca ešte stále zabalené v celofáne. Dvojica časopisy okamžite prelistovala, pričom Daniel to nahrával video na svoj YouTube kanál Bearded Reality.

"Realitný agent povedal, že tam nič nie je a prístup tam je zložitý. Museli sme vyliezť hore na dvere kúpeľne, aby sme sa dostali dovnútra. Našli sme prázdnu izbu, až na hromadu porna v zadnej časti vpravo," objasňuje vo videu.

Mnohé z časopisov sú v cudzom jazyku. Vo videu je následne počuť, ako sa Daniel pýtal svojho kamaráta, či vie, kto bol predchádzajúcim nájomcom. Ash odpovedal, že je presvedčený o tom, že išlo o skupinu študentov. "To je neuveriteľné, aký nález. Nevedel som, že na svete je toľko porna," odvetil. Sims napokon zdokumentoval, ako sa vrátili z podkrovia naspäť do domu. Objavené časopisy im podľa jeho slov úplne zmenili náladu. "Je to najšialenejšie množstvo porna, aké kedy nájdeš. Pozri sa na tú kopu," vyhlásil s tým, že to bola zjavne dobre strážená zbierka kvôli tomu, ako bola zabalená.