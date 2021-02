Vedci skúmali podmorský vulkán: Objav, na ktorý narazili, absolútne nečakali

Niektoré organizmy preferujú teplé prostredie, iné zase chladné a niektoré sa cítia dobre v podmorských sopkách. Starodávnym druhom, známym ako extremofily, sa darí v podmienkach, ktoré by zabili akéhokoľvek pozemšťana. Majú zväčša mikroskopický rozsah a patria k nim tardigrady odolné voči žiareniu, tlak milujúce prokaryoty na dne Mariánskej priekopy a baktérie usadzujúce sa v kyseline, vďaka ktorým je Yellowstonský prismatický prameň taký pestrý. Vedci najnovšie skúmali hlbokomorský vulkán nachádzajúci sa 320 kilometrov severovýchodne od Nového Zélandu, vďaka čomu prišli na zaujímavé zistenia. Publikovali ich v štúdii zverejnenej koncom minulého roka v časopise Proceedings of the National Academy of Sciences.

Morskí biológovia pomocou diaľkovo ovládaného robota zoškrabali sediment zo zbierky hydrotermálnych prieduchov hlbokých 1800 metrov vo vulkáne s názvom Brothers Volcano. V následnej analýze DNA vulkanického sedimentu tím identifikoval 285 rôznych typov nových mikróbov, ktoré predtým veda nepoznala. Ich objav zahŕňa 202 potenciálnych nových druhov baktérií a 83 druhov archea, starodávnych jednobunkových mikróbov, ktoré majú tendenciu žiť v extrémnom prostredí.

Zdroj: Getty Images

Podobne ako v prípade rôznorodého zloženia mikróbov žijúcich v Grand Prismatic Spring sa zdalo, že sa rôzne druhy mikróbov zhromažďujú v rôznych častiach vulkánu Brothers, a to v závislosti od teploty a kyslosti okolitej vody. Niektoré druhy uprednostňovali steny vulkánu s "komínmi", cez ktoré neustále preteká tekutina s čiastočkami kovov s teplotou 320 stupňov Celzia. Iné druhy uprednostňovali plávanie cez sírne plyny unikajúce z dvoch veľkých valov blízko centra kaldery. Teplota vody v blízkosti týchto valov dosahovala 120 stupňov Celzia.

Okrem nových druhov mikrobiálneho života môžu tieto objavy poskytnúť vedcom ďalší nástroj, pomocou ktorého môžu študovať najextrémnejšie miesta Zeme. "Smerujeme do bodu, keď nám mikróby môžu poskytnúť množstvo informácií o prostredí, z ktorého pochádzajú," uviedol spoluautor štúdie Mircea Podar, ktorý pracuje ako systémový genetik v Národnom laboratóriu Oak Ridge v Tennessee. "S väčším počtom údajov môžeme použiť mikróby ako takých sprostredkovateľov na charakterizáciu prostredí, v ktorých tradičné merania zlyhávajú," dodal.