VIDEO Poriadne nechutný čin pasažiera mercedesu: Cyklista mu to vrátil aj s úrokmi!

MELBOURNE - Na internet sa dostali šokujúce zábery cyklistu, ktorý zaútočil na muža v mercedese. Ten mal totiž cez okno na cyklistu hodiť odpadky. Aj keď by útok mohol niekoho pohoršiť, väčšina sa zhoduje v tom, že spolujazdcovi v aute to karma zrátala a že dostal, čo si zaslúžil.

Nie nadarmo sa hovorí, že karma je zdarma. Na vlastnej koži sa o tom presvedčil spolujazdec sediaci v mercedese, ktorý na cyklistu prechádzajúceho okolo cez otvorené okno hodil smeti. Zábery z autokamery sa objavili na facebookovej stránke Dashcam Owners Australia.

Vodič následne dupol na plyn, no musel zastaviť kvôli červenej na semafore. Počas toho cyklista pribehol k vozidlu a niekoľkokrát buchol päsťou do spolujazdca. Napokon na semafore naskočila zelená a auto sa dalo do pohybu. Na záberoch je vidno, ako cyklista po svojej odvete pokojne dvíha bicykel a kráča preč.

Ľudia na sociálnej sieti tvrdia, že spolujazdec dostal to, čo si zaslúžil. "Áno, spravodlivá reakcia cyklistu. Urobil by som to isté alebo horšie. Koleno vo dverách by bolo oprávnené," napísal jeden z užívateľov. Iná osoba tvrdí, že každá akcia vyvoláva istú reakciu, takže správanie cyklistu bolo v tomto prípade adekvátne.