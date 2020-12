VIDEO Na svete sa objavujú a miznú záhadné objekty, dva zaznamenali aj v Európe

Tentokrát išlo o trojboký hranol a existuje podozrenie, kto stojí za jeho zmiznutím. Zjavne ho strhla skupina mladíkov, ktorí cestovali päť hodín z juhu, aby ho odstránili, uviedla radnica mesta Atascadero. Na internete sa objavilo aj video, na ktorom sú vidieť muži, ako za pokriku "Kristus je kráľ" a "Amerika na prvom mieste" monolit strhávajú. Jeden z nich pri tom utrúsi: "Nechceme nelegálnych votrelcov z Mexika alebo kozmického priestoru".

Muži vraj potom nahradili hranol dreveným krížom, ktorý ale tiež krátko nato zmizol. Samotný objekt mali odtiahnuť preč. "Sme naštvaní, že títo muži cítili potrebu ísť päť hodín do našej komunity a monolit zdemolovať. Bolo to niečo unikátne a zábavné v inak stresujúcich časoch," reagovala starostka mesta Heather Morenová.

Začalo sa to v Utahu

Záhadný objekt sa najskôr objavil pred pár týždňami v Utahu. Viac než 3,5-metra vysoký kovový lesklý kváder našla medzi skalami posádka vrtuľníka počas sčítania oviec tlstorohých. Informácia o tajomnom objekte okamžite vyvolala rozruch a množstvo špekulácií o tom, odkiaľ sa vzal. Podľa niektorých ho mohli umiestniť do púšte návštevníci z vesmíru, iní tvrdia, že to bol nejaký fanúšik scifi-filmu 2001: Vesmírna odysea Stanleyho Kubricka, v ktorom sa objavujú podobné čierne predmety vytvorené neznámym mimozemšťanom. Prevládal však názor, že je to dielo doposiaľ neznámeho umelca.

Zdroj: profimedia.sk

Na odľahlé miesto sa vzápätí vydali mnohí nadšenci, ktorí sa s kvádrom fotili. Onedlho však zmizol. Neskôr dvaja muži venujúci sa extrémnym športom uviedli, že ho spolu s ďalšími strhli a odviezli, lebo mali obavy o osud tamojšej prírody. Úrady sa totiž sťažovali, že návštevníci ničia svojimi autami krajinu a zanechávajú za sebou neporiadok. Nasledovali podobné správy z rumunského regiónu Neamt. Podobný kovový objekt sa tam objavil na jednom kopci, i on ale rýchlo zmizol. Jeho pôvod taktiež zostáva neznámy.

Najnovšie pribudol aj v Anglicku

Záhadný lesklý monolit najnovšie pribudol na pláži ostrova Wight v južnom Anglicku. Je vysoký 2,2 metra. Kto ho tam umiestnil, nie je jasné.