Vedci sú v šoku, KORONAVÍRUS objavili na úplne nečakanom mieste: Takto sa tam mohol dostať

Skupina expertov vedená Richardom Melvinom, odborným asistentom na Katedre biomedicínskych vied na Lekárskej fakulte Univerzity v Minnesote, od 4. júla každý týždeň odoberá vzorky vody z rôznych pláží pri jazere Superior (Horné jazero). Robia tak v rámci partnerstva s organizáciou Minnesota Sea Grant, ktorá sa usiluje o zlepšenie pobrežného prostredia. K zaujímavému objavu ale dospeli až 11. septembra, kedy zistili, že vo vode sa nachádza vírus SARS-CoV-2. Ten stojí za ochorením COVID-19. Koncentrácia vírusu je v jazernej vode 10 000-krát nižšia než v odpadovej vode. "Bol som prekvapený a neprekvapený zároveň," uviedol Melvin.

Melvin počas kontroly vody Zdroj: SITA/AP/Alex Kormann/Star Tribune

Spolu s kolegami testovali hypotézu, že návštevníci pláže vírus prenášajú zo svojho tela do vody, ktorá sa napokon potvrdila. Zdroj či zdroje vírusu nie sú v tejto chvíli známe. Výskumný tím však plánuje pokračovať v monitorovaní vody a tiež spolupracovať s miestnymi odborníkmi pre zdravie, aby sa pokúsili presne určiť zdroj vírusu vo vode.

Odoberanie vzorky na testovanie Zdroj: SITA/AP/Alex Kormann/Star Tribune

Napriek tomu, že táto správa môže vyvolať verejnú paniku, odborníci tvrdia, že na to nie je dôvod. Richard Watkins, lekár pre infekčné choroby v Akrone v Ohiu, skonštatoval, že hoci sa SARS-CoV-2 môže vyskytnúť v odpadových vodách, nové poznatky naznačujú, že vírus sa skutočne prenáša aj cez vodu. "O víruse však stále toho veľa nevieme, takže v tejto chvíli nemožno definitívne vylúčiť nič," podotkol. Prítomnosť vírusu vo vode podľa profesora infekčných chorôb na Univerzite v Buffale Thomasa Russoa neznamená, že ide o častice infekcie. "Je vysoko nepravdepodobné, že SARS-CoV-2 dokáže prežiť vo vodnom útvare veľmi dlho," vyhlásil. Melvin si zas myslí, že prítomnosť vírusu v jazere len známkou toho, že v meste je vysoká úroveň infekcie. Russo dodal, že vírus sa v tak veľkej vodnej ploche zriedi. Jeho koncentrácia je teda zrejme taká slabá, že by nedokázala infikovať človeka.

Vedci predpokladajú, že vírus sa do vody dostal prostredníctvom výkalov. Mnoho ľudí totiž do vody vylučuje fekálie. Taktiež existuje možnosť, že sa niekto po veľkej potrebe poriadne neutrel a hneď skočil do vody. V súvislosti s týmto objavom je veľmi pravdepodobné, že nový koronavírus sa nachádza aj v iných vodných útvaroch.