FOTO Vedci v nemom úžase, toto sa stalo len druhýkrát v histórii: Päť tropických cyklón naraz!

NHC označilo túto sezónu hurikánov za mimoriadne aktívnu, pretože v oblasti Atlantického oceánu sa súčasne podarilo zmonitorovať až päť aktívnych tropických cyklón. Takýto jav bol naposledy zaznamenaný v roku 1971. Systém piatich cyklón zachytených súčasne tvoria hurikány Paulette a Sally, tropické búrky Teddy a Vicky a tropická depresia René. Paulette zasiahol v pondelok skoro ráno Bermudy, v dôsledku čoho na ostrove panuje búrkové počasie. "Zvlnenie, ktoré produkuje Paulette, ovplyvňuje časti Leewardových ostrovov, Veľkých Antíl, Bahám a USA a môže ohrozovať ľudské životy," varuje centrum. Očakáva sa, že hurikán zosilnie a naberie smer k otvorenému Atlantiku. Neskôr môže dosiahnuť hodnoty veľkého hurikánu s rýchlosťou vetra najmenej 178 km/h. Ak by sa tak stalo, bol by to zatiaľ druhý hurikán v tejto sezóne zaradený do tejto kategórie.

For the 2nd time on record, the Atlantic has 5+ tropical cyclones (tropical depression (TD) or stronger) simultaneously: #Hurricane #Paulette, TD #Rene, Tropical Storm #Sally, Tropical Storm #Teddy and TD21. Other time was from September 11-14, 1971. pic.twitter.com/9ET1OoxE6f