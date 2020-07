KORONAVÍRUS Hrozivé zistenie vedcov: Za polovicu nákaz môžu tichí prenášači!

Ilustračné foto

Zdroj: SITA/AP/Joe Giddens

WASHINGTON - Približne polovica ľudí trpiacich ochorením COVID-19 sa infikovala od niekoho, kto nemal príznaky. Uvádza to americká štúdia zverejnená v odbornom časopise Proceedings of the National Academy of Sciences. Rozsah "tichého prenosu" vírusu jej autori odhadovali na základe existujúcich poznatkov o jeho šírení.