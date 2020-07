KORONAVÍRUS Muž (†51) trpko oľutoval, že išiel na párty: Kajal sa na Facebooku, na druhý deň zomrel

Thomas Macias zverejnil 20. júna na Facebooku správu, v ktorej nariekal nad ignorovaním protikoronavírusových opatrení. "Niektorí z vás to možno vedia, ale väčšina to nevie. Pred pár týždňami som sa nakazil koronavírusom," napísal v nej. Päťdesiatjedenročný vodič nákladiaku sa vinil za to, že vírusu pravdepodobne vystavil aj svoju rodinu. Kvôli svojej hlúposti vraj ohrozil mamu, sestry a ďalších blízkych. "Dúfajme, že s Božou pomocou toto dokážem prežiť," dodal. Nasledujúci deň zomrel.

Okresný úrad v Riverside minulý týždeň informoval, že Macias zomrel na následky ochorenia COVID-19. Od konca marca až do začiatku júna pritom Thomas vychádzal z domu iba v prípade potreby, uviedol jeho švagor Gustavo Lopez."Bol v karanténe, pretože mal nadváhu a cukrovku." Začiatkom júna, po tom, čo kalifornské úrady naznačili, že uvoľnia obmedzenia, sa Macias zúčastnil párty pri jazere Elsinore. Miesto je vzdialené asi 70 kilometrov juhovýchodne od Los Angeles, kde žil. Následne ho kontaktoval priateľ, ktorý bol tiež na večierku, a povedal mu, že je nakazený koronavírusom. Vraj si bol toho vedomý, ale pretože nevykazoval nijaké príznaky, neveril, že môže infikovať niekoho iného. Maciasov kamarát odporučil každému, kto sa zúčastnil oslavy, aby išiel na testy. Tie odhalili, že sa tam nakazil najmenej tucet ľudí.

Zdroj: Facebook/Tommy Macias

Thomas sa začal cítiť zle už krátko po párty. Myslel si, že za to môže jeho cukrovka, no ako sa ukázalo, mal COVID-19. Dva dni po tom, ako sa to dozvedel, vyzval ľudí na sociálnej sieti, aby brali koronavírus vážne. "Toto nie je vtip. Ak musíte ísť von, noste rúško a dodržiavajte bezpečnú vzdialenosť od ľudí," odkázal. 21. júna ho už museli previezť do nemocnice, kde bol napojený na pľúcny ventilátor. Nanešťastie to nepomohlo a Macias umrel. "Chcel, aby ľudia vedeli, že koronavírus je skutočný. Je to vážne a zabíja to ľudí," dodal Lopez.