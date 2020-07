USA vítajú rozhodnutie WHO začať v Číne vyšetrovanie pôvodu koronavírusu

ŽENEVA - Spojené štáty v piatok privítali rozhodnutie Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) začať vyšetrovanie pôvodu nového koronavírusu, ktorý sa koncom decembra začal šíriť z Číny do celého sveta. Informovala o tom agentúra AFP s odvolaním sa na vyhlásenie veľvyslanca Spojených štátov pri OSN Andrewa Bremberga.

"Vítame vyšetrovanie zo strany WHO. Pokladáme odborné vyšetrenie (pôvodu koronavírusu) za nevyhnutný krok k úplnému a jasnému pochopeniu toho, ako sa tento vírus rozšíril do sveta," povedal novinárom Bremberg. Zároveň tiež uviedol, že Peking poskytne tímu expertov, ktorý WHO do Číny vyslala, plnú podporu a súčinnosť.

Brembergovo prekvapujúce vyjadrenie na adresu WHO prišlo po tom, čo americký prezident Donald Trump povedal, že WHO riešenie koronavírusovej krízy "spackala" a je len "bábkou Číny". Trumpova administratíva v utorok upovedomila Kongres, že Spojené štáty zo Svetovej zdravotníckej organizácie oficiálne vystupujú.