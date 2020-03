FOTO Najidentickejšie dvojičky (34) na svete prezradili šokujúce tajomstvo: Vy nie ste normálne!

Tridsaťštyriročné sestry šokujú ľudí detailami zo svojho osobného života. Bez ostychu a akéhokoľvek zaváhania tvrdia, že v ich domove v Perthe zdieľajú spoločného priateľa Bena a ochotne sa s ním delia aj o svoju veľkú posteľ. Okrem toho mnohých prekvapujú tvrdením, že šesť hodín denne trávia cvičením a po jedle zásadne siahajú iba raz denne, a to v noci. "Vieme, že je to nezdravé, ale robila to naša mama a robíme to aj my," svorne vyhlasujú.

Fyzická aktivita dvojičkám zaberá naozaj veľa času, priznávajú, že sú na cvičení závislé. Niekedy sú vraj také unavené, že majú problém dokončiť tréning. "Keď necvičíme, pociťujeme stres. Bežne sme trávili dve hodiny na bežeckom páse, potom sme dve hodiny posilňovali a ešte sme si naordinovali prechádzku vonku," hovorí Lucy. Lekár ich ale vraj upozornil na to, že to nesmú tak veľmi preháňať.

Sestry nezabúdajú ani na kozmetické procedúry. Obzvlášť obľubujú skrášľovaciu kryoterapiu, ktorá napína svaly, zrýchľuje metabolizmus a spomaľuje starnutie buniek. Jedna z nich dokonca pripravila Lucy takmer o život, keď počas procedúry skolabovala. Mladá žena totiž nezvládla pobyt v kryokomore s teplotou -160 stupňov Celzia. "Bolo hrozné vidieť ju v bezvedomí," povedala Anna. "Som si istá, že som bola vtedy chvíľu mŕtva," doplnila jej sestra.