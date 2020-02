Muž prehovoril o svojom predsmrtnom zážitku: Pohltilo ma nebeské svetlo, toto ma ale vrátilo späť

Istý chlapík bol údajne v nebi po tom, ako sa nakrátko ocitol na "druhom brehu". Počas plávania utrpel zranenie a musel byť prevezený do nemocnice. Tam ho intubovali. Keď ho ale lekári posúvali na lôžku, trubica sa uvoľnila a Brom nemohol dýchať. V dôsledku toho sa podľa vlastných slov sa ocitol mimo vlastného tela a cítil eufóriu. "Úplne ma pohltilo nebeské svetlo, poháňalo ma vpred. Jasne som počul hlasný zvuk prúdiaceho vetra," spomína si.

Zdroj: Getty Images

Po nejakom čase si uvedomil, že sa jeho duša oddelila od tela. Inštinktívne sa snažil vrátiť späť do svojho tela, no nedarilo sa mu to. "Pokúšal som sa žmurknúť, otočiť hlavou či pokrčiť plecami, ale nepomáhalo to, nemalo to žiadny účinok." Mužovo vedomie bolo jasné a čisté, v hlave nemal takmer žiadne myšlienky. Zdalo sa mu, že sa všetko deje naraz, akoby čas nemal žiadny zmysel. Nakoniec sa lekárom podarilo pacientovi znova zaviesť trubicu, čo mu umožnilo konečne sa nadýchnuť. Vtedy sa Bromovi vrátil obraz izby a on vedel, že je späť.

Zdroj: Getty Images

Niektorí vedci tvrdia, že podobné zážitky sú normálnym fenoménom a nie predsmrtným zážitkom. "Ľudia opisujú pocit jasného, vrelého a príjemného svetla, ktoré ich priťahuje," skonštatoval profesor medicíny Sam Parnia. Ľudia mu často opisujú stretnutia so svojimi mŕtvymi blízkymi. Tvrdia, že sa nechceli vrátiť späť, pretože sa cítili dobre. Veľa ľudí vraj tiež zažilo oddelenie tela od duše. Parnia vysvetlil, že podobné zážitky sa dajú vedecky vysvetliť. Podľa jeho slov za všetko môže mozog, ktorý sa jednoducho prepne do núdzového režimu.