Družička zničila neveste jej svadobný deň: Odpustili by ste jej, keby vám spravila toto?

LONDÝN - Veľký deň jednej nevesty absolútne zruinovala jej staršia kamarátka, ktorá počas svadby oznámila svoje tehotenstvo. Nevesta o tom netušila, dozvedela sa to až po tom, čo Laura odmietla alkohol. Z jej tehotenstva sa teší, no nepáči sa jej, že celú pozornosť strhla na seba, hoci ten deň mal patriť novomanželom.

Neznáma nevesta požiadala tri zo svojich kamarátok, aby jej na svadbe išli za družičky. Urobila tak s dvojročným predstihom. Nemala ani tušenie, že jedna z nich jej zruinuje svadbu. Všetko to vypuklo priamo v deň D počas príprav. Každá nevesta si pred sobášom zaslúži pohár dobre vychladeného šampanského, ktorým si štrngne spolu s družičkami. Keď ho však Laura, jedna z družičiek a "najväčšie párty zviera", odmietla, ostatným to nešlo do hlavy. Neskôr priznala, že je tehotná. "Samozrejme, potešilo ma to, ale všetci sa od toho momentu sústredili na tehotnú Lauru a nie na to, aby mi pomohli v môj veľký deň. Plánovala som ho vyše dva roky," zdôverila sa sklamaná nevesta.

Zdroj: Getty Images

Napriek tejto nezhode sa rozhodla, že novú informáciu hodí za hlavu a bude si užívať svoju svadbu. Dohodla sa s fotografom, že odfotí družičky s ich kyticami. Laura však mala iný plán. Namiesto kytice chytila svoje oblé bruško, ktoré v 12. týždni tehotenstva ešte nebolo príliš viditeľné. Výsledné fotografie kvôli tomu vyzerali naozaj čudne.

Keď si už nevesta myslela, že celá kauza okolo tehotenstva je už za ňou, Laura sa so svojou novinkou podelila s ostatnými svadobčanmi, a to priamo počas novomanželských gratulácií. "Bola by som rada, keby sa moja najlepšia kamarátka a nevesta stala najlepšou tetou pre moje dieťa," povedala Laura. Nevestu to položilo na kolená. "Cítila som sa rozrušene a od tej chvíle som s Laurou neprehovorila. Poslala mi správu, v ktorej napísala, že sa správam ako rozmaznaný fagan a že svet sa netočí iba okolo mňa," hovorí rozhorčená nevesta. So svojím trápením sa zdôverila na Reddite, aby zistila názor nestranných ľudí. "Toto je doslova krádež reflektoru," myslí si jeden z užívateľov. Ďalšia žena je presvedčená o tom, že Laura to urobila úmyselne, čím sa v očiach väčšiny zachovala mimoriadne neslušne.