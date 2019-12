Policajti zašli do Starbucksu na kávu: Na pohári si našli nechutný odkaz od predavača na FOTO

Policajt, ktorý chcel spríjemniť kolegom službu počas štátneho sviatku voňavou kávičkou, zostal v šoku po prečítaní odkazu na jednorazových pohároch. Na všetkých totiž svietila nálepka s poznámkou "PIG", čiže prasa. Nemenovaný muž zákona nelenil a ukázal to svojmu nadriadenému Johnnymu O'Marovi. "Takže jeden z mojich dôstojníkov sa rozhodol pre našich dispečerov urobiť v Deň vďakyvzdania niečo príjemné. Je sviatok a naši dispečeri pracujú napriek tomu, že nie sú dostatočne ocenení. Môj dôstojník preto odbehol do Starbucksu, aby im spríjemnil pracovnú dobu v čase, keď iní odpočívajú. Namiesto toho, aby si doma užívali dobré jedlo a pozerali futbal, hliadkujú v našom meste. A za toto všetko dostali piati z nich kávu, ktorá je nielen predražená, ale ešte je aj určená pre prasa," píše na Facebooku šéf policajného oddelenia

Kiefer Police Chief Johnny O’Mara says one of his officers picked up five cups of coffee today at the Glenpool @Starbucks for his dispatchers, as a thank you for working on Thanksgiving.



“PIG” was printed on all five labels, he says. @NewsOn6 pic.twitter.com/tmEwid8JRc