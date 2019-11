Zažívate aj vy hluk na pracovisku? Ani netušíte, čo všetko to môže u vás spôsobiť

Veľryba znepokojovaná hlukom lodných motorov si ťažšie hľadá potravu. U zamestnancov letiska, reštaurácií či pracovníkov v open space je to rovnaké. Opakované hlásenia o odletoch, cinkanie tanierov v pizzerii aj diskusie kolegov v spoločnom otvorenom priestore moderných kancelárií narušujú pozornosť a spôsobujú stratu výkonnosti.

Škodlivosť hluku nie je ničím novým, hluk je uznaný ako príčina chorôb z povolania od roku 1963. Sociálna cena za tento stav dosahuje 1,1 miliardy eur. "Hluk je hlavným zdrojom vyrušovania v open space," uvádza Patrick Chevret z Národného ústavu pre výskum ochorení z povolania a pre prevenciu pracovných úrazov. Vzorový pracovný priestor podľa neho neexistuje. Musí totiž zodpovedať povahe práce. Odporúča sa priestor desiatich štvorcových metrov na osobu, odhlučnené stropy a podlahy, oddelenie hlučných prevádzok aj priestory pre chvíle oddychu.

Zdroj: Getty Images

Zamestnávateľ je povinný chrániť zamestnanca pred hlukom od 80 decibelov vyššie, a to po celú pracovnú dobu. Bežná konverzácia má hlučnosť od 50 do 60 db. Hluk však nevplýva na každého rovnako - niekomu poškodzuje sluch, u iného narušuje pozornosť. Škodlivosť hluku prejavujúca sa na sluchu je väčšia u mladých ľudí a seniorov. Na druhej strane pokiaľ hovoríme o hlučnosti, má to svoju objektívnu stránku (normy) a subjektívnu, teda ako hladina zvuku pôsobí na konkrétneho človeka. Človek hluk prežíva osobne a tiež podľa toho, aké má vzťahy s okolím. Vyrušovanie z práce je tým horšie, ak máte zlé vzťahy s kolegami. Aj hluk slabej intenzity, ako je napríklad šepkanie či telefonovanie, potom môže byť mimoriadne znepokojujúci a môže vyvolávať nesústredenosť, stres a únavu.

Zdroj: Getty Images

Zmena intenzity hluku vyrušuje viac než samotná jeho úroveň. Napríklad kolega, ktorý začne hovoriť tichšie, priťahuje pozornosť ostatných v otvorenom priestore, ktorí stratia "niť" vo svojej práci. Diskusia, ktorá ruší, bráni ľuďom pamätať si to, čo potrebujú. A čím sú úlohy, ktoré musíme splniť, náročnejšie, tým viac nás hluk vyrušuje. "Ak zamestnanec pracuje na stredne obtiažnej úlohe, potrebuje štvrť hodiny na to, by sa znovu dostal na takú úroveň sústredenia, akú mal pred vyrušením. Ak hluk vyrušuje najmenej päťkrát denne, potom je z dvesto zamestnancov firmy tridsať osôb platených za to, že nič nerobia," uvádza expert na akustické normy Yoann Le Muet, riaditeľ marketingu v spoločnosti Saint-Gobain Plafonds France. To je nezanedbateľná možnosť rastu.