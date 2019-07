HOROSKOP na august: Prečítajte si, čo vás čaká v poslednom letnom mesiaci

August začína v znamení leva, vďaka čomu bude pre väčšinu z vás prioritou zábava. Venuša, planéta lásky, bude v rovnakom postavení ako Slnko, čo vás inšpiruje k oslave svojej vnútornej krásy. Netreba ale zabúdať, že od 18. augusta sa k moci dostáva Mesiac v znamení Panny. Ten vyvoláva mentálne resetovanie a zamyslenie sa nad tým, ako svoju pozornosť upriamiť na praktické veci.

BARAN

Ste pripravení na zmenu a aj ju dostanete. Keď sa 11. augusta Merkúr presunie do Leva, začnete snívať o veľkých veciach. Prečo nemôžete ísť za svojou vysnívanou prácou? Zároveň ale budete premýšľať o zmenách, ktoré vám zaručia, že vaše financie budú opäť v poriadku. Keď sa Mars ocitne v Panne na konci mesiaca, budete pripravení vyskúšať novú rutinu v cvičení. Aká rutina a stravovací plán z vás urobia nabitejšiu verziu seba samých? Zamerajte sa na to a nebojte sa prijať obrovskú zmenu v tom, ako sa cítite.

Zdroj: Getty Images

BÝK

Budete premýšľať o tom, ako žiť svoj život čo najlepšie z pohodlia vlastného gauča. Usporiadajte na dvore grilovačku alebo sa povenujte novej dekorácii do svojho bytu. 10. augusta sa na čelo dostane Jupiter a vy budete snívať o veľkých veciach, ako napríklad o nákupe drahých lístkov. Zamyslite sa, či naozaj potrebujete tie drahé dizajnérske sandále. Budete oslavovať svoju vlastnú individualitu, preto sa nebojte ísť do módneho rizika. Ak sa v tom budete cítiť dobre, budete dobre aj vyzerať.

BLÍŽENEC

V auguste budete vysielať niekoľko vážnych intuitívnych vibrácií. Pomôže vám v tom Urán, ktorý súvisí s podvedomím a náhlou intuíciou. Môže sa stať, že sa vám budú snívať nereálne veci. Dajte si však pozor, možno vám tým chcú niečo naznačiť. Na konci mesiaca sa vám konečne podarí zorganizovať svoju domácnosť. V otázke organizácie máte dokonale vyladený systém. Jediné, na čo by ste nemali zabudnúť, je oddychovať. Leto predsa netrvá celú večnosť.

RAK

Vynikáte vážnym talentom, preto bude čas predviesť svoje umenie na Instagrame alebo vyraziť na pár akcií. Od 11. augusta vďaka Jupiteru získate skvelú pracovnú príležitosť, majte oči otvorené pre nové príležitosti. Energia Uránu môže spôsobiť, že sa od svojich priateľov trochu vzdialite. Možno sa niektorí z nich zosobášia alebo dokonca odsťahujú. Neznamená to nič zlé, napriek tomu sa vaše vzťahy môžu zmeniť. Nezabudnite si kúpiť nejaké pekné šaty alebo módny kúsok, zaslúžite si to.

Zdroj: Getty Images

LEV

Vaše motto na august znie - "Urob to!" V tomto období je prítomný predovšetkým Mars, vďaka ktorému ste hrdí na to, kým ste. Energia Uránu vás prinúti zhodnotiť svoju kariéru. Skutočne sa tejto profesii chcete venovať celý život? Na konci mesiaca Mars spôsobí, že sa budete zamýšľať nad tým, čo by ste mohli urobiť pre to, aby ste získali viac peňazí. Nenechajte sa rozhodiť touto finančnou otázkou, do 30. augusta sa budete cítiť oveľa sebavedomejšie v oblasti peňazí a zisku.

PANNA

Šialene veľmi potrebujete pauzu a nebojte, dostanete ju. Zúfalo túžite po dovolenke alebo aspoň odpočinku. 11. augusta vo vás Jupiter prebudí myšlienku o hľadaní väčšieho priestoru alebo nájdení si iného miesta na bývanie. Na konci mesiaca, keď sa niekoľko planét presunie do znamenia Panny, zatúžite po telocvični a zdravom duchu v ešte zdravšom tele. Budete si dávať pozor na stravu a budete sa cítiť úžasne.

VÁHY

Zhromaždite svojich kamarátov, august prichádza s energiou sesterstva a bratstva. Naplánujte si večer s priateľmi alebo sa vydajte na plážový výlet. Mohli by ste svoje voľné dni venovať svojim najbližším, bude to pre vás dobré. Uistite sa, že svoje pracovné povinnosti dokončíte do 15. augusta. Tohodňový spln je skvelým obdobím na príjemnú zábavu v starom dobrom štýle. Do konca mesiaca budete perfektne pripravení na dobrú relaxáciu.

Zdroj: thinkstock.com

ŠKORPIÓN

Na začiatku mesiaca budete musieť pracovať najmä hlavou. Máte radi to, čo robíte? A čo je dôležitejšie, myslíte si, že ste získali dostatočné uznanie za váš kariérny postup? Ak nie, v tom prípade dôjde k zmene. 11. augusta sa do velenia dostáva Jupiter a s ním aj finančná stránka. Nemusíte sa báť minúť viac peňazí, samozrejme na dobré a užitočné veci. Doprajte si trochu luxusu, po poslednom letnom mesiaci na to už nebude čas.

STRELEC

Tento mesiac sa oživia všetky vaše želania, čo si teda želáte? Využite pozíciu Jupitera, je to pre vás ideálny čas na risk. Nebojte sa práce, na ktorú nie ste kvalifikovaní alebo vyskúšajte niečo úplne nové. Mohli by ste dosiahnuť bod, v ktorom zmeníte svoj vlastný život. Presúvanie planét do Panny na konci mesiaca vás prinúti zamyslieť sa nad smerovaním vášho života. Nemusíte sa príliš stresovať, spln 30. augusta vám dokáže, že kráčate po tej správnej ceste.

KOZOROŽEC

Nechajte sa inšpirovať vlastnou intuíciou, netlačte príliš na pílu. Ak vás niečo inšpiruje, choďte do toho, nesnažte sa to potlačiť. Energia Uránu vás tento mesiac núti baviť sa a užívať si život. Považujte to za pozvánku na vylepšenie niektorých vecí a zároveň malú zmenu v živote. Do konca augusta budete pociťovať silnú túžbu po učení sa. Prihláste sa na nejaký online kurz alebo kurz cvičenia, napríklad jogy. Získate niekoľko užitočných zručností a vedomostí, ktoré vám môžu niekedy padnúť vhod.

Zdroj: Getty Images

VODNÁR

Spln je tento mesiac vo vašom znamení, vďaka čomu zažijete skvelé časy. Robte, čo len chcete a kedykoľvek chcete, nadišiel váš čas zažiariť. Jupiter zariadi, že sa stretnete s novými ľuďmi a zároveň sa na vašu obežnú dráhu vrátia kamaráti z minulosti. Aj keď je august predovšetkým o hýčkaní, buďte trochu opatrní pri výdavkoch. Je veľmi jednoduché nechať sa uniesť. Nikto sa však nechce trápiť s nulou na bankovom konte.

RYBY

Na začiatku mesiaca sa môžete cítiť trochu dramaticky. Prečo musíte pracovať každý jeden deň? Našťastie, do cesty vám 11. augusta vstúpi Jupiter a vy sa konečne budete môcť sústrediť na veci, ktoré ovládate a v ktorých ste ako doma. V práci ide o niečo veľké, počúvajte svoj zdravý inštinkt ešte predtým, než sa do toho vrhnete. Urán vám dopraje komunikačnú energiu. Využite ju, povedzte, čo máte na srdci a neospravedlňujte sa za to. V skutočnosti vám to pomôže upevniť priateľstvá.