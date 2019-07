Žena (37) nafilmovala cestujúceho, ako nehanebne masturbuje vo vlaku: Za obranu kruto zaplatí

Vyše hodinová cesta vlakom z Paríža do Poitiers bola pre Natachu Brasovú doslova čiernou morou. Muž sediaci oproti nej vraj na ňu najskôr dlho hľadel a potom začal pred ňou masturbovať. "Nevedela som, čo mám robiť. Keď som sa chcela vzdialiť na toaletu, prenasledoval ma a trval na tom, aby som ho pri tom nakrúcala. Tak som to urobila, bol to môj spôsob obrany," opisuje zvrhlú situáciu.

French woman films male passenger masturbating in front of her on train (and risks paying a penalty 3X larger than his). Hmmm #justice ? #France https://t.co/KqS4FyT9Tc via @Observers @Onlygold20 Sorry for what you went through!