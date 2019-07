FOTO Dievčina sa sťažovala, že jej v plavkách vidno vagínu: Mohla za to trápna chyba

Mladá Britka si kúpila plavky od internetového predajcu Pear Swimwear a myslela si, aká v nich bude štýlová. Dobrá nálada ju ale rýchlo opustila, pretože sa v nich cítila veľmi nepríjemne. Napísala preto predajcovi sťažnosť, v ktorej uviedla, že jej z plaviek neustále vykúka vagína. Do správy pridala aj fotografiu, na ktorej ich má na sebe.

Predajca Lyndsey rýchlo odpovedal a poukázal na dôvod, prečo mala s plavkami problém. "Pozreli sme sa na fotky, ktoré ste poslali a musíme vás upozorniť, že máte plavky oblečené hore nohami," odpovedala spoločnosť. Najtenšia časť plaviek má totiž zakrývať rameno, nie intímnu oblasť.

