Tento trik gazdiniek si zamilujete! Stačí urobiť jedinú vec a hrniec zbavíte od pripálenín

SYDNEY - Nič nedokáže zruinovať tradičný rodinný obed tak, ako pripálené jedlo. Upratovacia komunita mamičiek Mums Who Clean preto prišla s inovatívnou metódou, ktorou jednoducho vyčistíte hrniec od pripálenín. Stačí tableta do umývačky a horúca voda.

Pokiaľ ide o pripáleniny, spálená ryža je jedným z najväčších strašiakov. Najjednoduchšie je do hrnca napustiť vodu a niekoľko dní počkať, kým sa prihorené zvyšky rozmočia. Komunita mamičiek z Mums Who Clean však prišla na oveľa efektívnejší spôsob, akým hrniec vyčistiť. "Vložte tabletu do umývačky na dno hrnca a zalejte horúcou vodou. Nechajte to noc postáť a ráno nemusíte už vôbec nič čistiť,“ znie rada.

Zdroj: Getty Images

Ďalšie mamičky z komunity tvrdia, že ak tabletu do umývačky zalejete vriacou vodou, panvicu budete mať čistú okamžite. Jedna z mám sa týmto trikom inšpirovala a okamžite sa podelila so svojimi dojmami. „Tableta do umývačky s horúcou vodou to zvládli! Nie je potrebné žiadne dodatočné drhnutie. Ďakujem, maminky,“ odkázala komunite.