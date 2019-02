Mladík (27) chce zažalovať svojich rodičov za tú najabsurdnejšiu vec, akú si viete predstaviť

Raphael pochádza z indického Bombaja a tvrdí, že deti by nemali byť rodené do tohto sveta, pretože v ňom budú len trpieť. Preto zastáva názor, že ľudia nemajú právo mať deti, pokiaľ od svojich budúcich potomkov nemajú povolenie na to, aby ich priviedli na svet. Mladíka označujú za "antinacionalistu", pretože podľa neho má dieťa právo nenarodiť sa. Samuel dokonca nedávno oznámil, že plánuje zažalovať svojich rodičov za to, že ho počali a matka porodila bez jeho súhlasu. Pozoruhodné pritom je, že s oboma rodičmi má vraj skvelý vzťah.

Zdroj: Facebook/Raphael Samuel

"Milujem svojich rodičov a mám s nimi vynikajúci vzťah, ale počali ma kvôli vlastnej radosti a potešeniu. Moje detstvo a dospievanie bolo úžasné, ale nevidím zmysel v tom, aby som sám nejaký život postavil pred školu a hľadanie kariéry, keď o existenciu vlastne ani nestál," objasňuje Ind.

Zdroj: Facebook/Raphael Samuel

Podľa neho si ľudia musia uvedomiť, že nemať deti je tiež jedna z volieb. Deti majú právo opýtať sa svojich rodičov na dôvod svojho počatia. Vo videu zverejnenom na YouTube hovorí o indickom mýte rešpektovania starších. Hovorí, že to, čo by sme mali rešpektovať, sú ľudské činy. "Správala sa táto osoba k tebe dobre? Dáva ti slobodu? Podporuje tvoj rast?" pýta sa Raphael. "Tvoji rodičia sú ľudia vo veku od 20 do 25 rokov, ktorí chceli spoločne zažiť fantastickú noc, ale nakoniec majú teba," pokračuje vo svojom rozprávaní. Samuel dodáva, že rodičia majú dlh voči deťom za to, že im prinášajú do životov radosť. Nemalo by to byť naopak, deti by sa nemali cítiť ako dlžníci.