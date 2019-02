VIDEO Aj vy nenávidíte ranné vstávanie? Mladý Slovák nakrútil vtipnú paródiu

Všetci to poznáme - keď sa máme ráno vyštverať z postele, robíme všetko pre to, aby sme si pobyt v posteli mohli ešte aspoň o päť minút predĺžiť. Mladý Youtuber je toho príkladom. Nakrútil vtipné video, v ktorom leží ako zabitý na posteli, pričom ho nedokáže prebudiť hlasná hudba, pištoľník a dokonca ani bolestivá facka. Nakoniec ho ešte stále spiaceho naložia spolu s matracom do auta a odvezú preč. V takomto stave absolvuje nakupovanie a aj hru s kamarátmi. No a na záver skončí tam, kde začal. Vo svojej milovanej posteli.