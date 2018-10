Vedci sú zhrození z toho, čo sa deje so sopkou Etna: Modlia sa, aby nedošlo ku katastrofe

KIEL - Sopka Etna nachádzajúca sa na Sicílii pomaly klesá svojou juhovýchodnou časťou do mora. Detailná štúdia odborníkov z centra GEOMAR - Helmholtz Centre for Ocean Research v nemeckom Kieli potvrdila, že hlavný dôvod tohto poklesu je oveľa nebezpečnejší, ako sa doteraz predpokladalo. Výsledky svojho výskumu publikoval tím vedený Dr. Moreliou Urlaubovou v časopise Science Advances.

Nedávne katastrofické zemetrasenia a následné cunami v Indonézii si vyžiadali tisícky obetí. Najčastejšie vznikajú pod hladinou mora. Náhly kolaps jednej strany pohoria môže však vyvolať podobný efekt aj vtedy, ak je pod morom ukrytá iba jej časť. Existujú dôkazy o tom, že aj atlantické pobrežie Severnej Ameriky utrpelo v dávnej minulosti sériu cunami, ktoré vznikali zosuvom pôdy na vzdialených ostrovoch Kapverdy. Znamená to, že aj naoko neškodné zosúvanie môže byť časom oveľa nebezpečnejšie. Takže fakt, že juhovýchodná strana Etny týčiaca sa nad mestom Catania s 300 000 obyvateľmi sa za posledných 40 rokov každoročne posunula o tri až päť centimetrov, je dosť znepokojujúci.

Zdroj: Getty Images

V minulosti boli geológovia presvedčení o tom, že zosuv spôsobuje tlak magmy vo vnútri vulkánu. Tím vedený doktorkou Moreliou Urlaubovou ale zistil niečo iné. Sopka totiž v týždni od 12. do 20. mája 2017 klesla až o 3,9 cm. Medzera medzi senzormi sa pritom najviac zmenila v oblasti, ktorá je najvzdialenejšia od vrcholu v okolí tzv. Catania Canyonu, kde nebol pozorovaný nijaký nárast magmy. Členovia vedeckého tímu si preto myslia, že príčinou klesania Etny je gravitačný ťah prichádzajúci z kontinentálneho pobrežia, ktoré je ukryté v mori, a to so sebou doslova ťahá ďalšie časti pohoria.

Autori štúdie poukazujú aj na to, že strany vulkánov na Kanárskych ostrovoch sa zosunuli už niekoľkokrát, ale po týchto zosuvoch nedošlo k explózii. Výskum popisuje toto gravitačné klesanie ako hlavný dôvod kolapsov, ktoré potom stimulujú zmeny v magme a následne spôsobujú erupcie. Štúdia naznačuje, že katastrofický kolaps podmorskej časti Etny je oveľa pravdepodobnejší, ako si doteraz všetci mysleli. Zostáva len dúfať, že náhle klesanie pôdy, ktoré spozoroval Urlaubovej tím, nie je predzvesťou podobných cunami, aké kedysi spustili zosuvy na spomínaných ostrovoch Kapverdy.