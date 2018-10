Bábätko sa v pôrodnici nakazilo vírusom: Doživotné postihnutie, rodina dostane astronomické odškodné

WATFORD - Šesťročný chlapček, ktorý utrpel katastrofické poranenie mozgu, dostal od britskej národnej zdravotníckej služby (NHS) rekordné odškodné vo výške 37 miliónov libier (42 miliónov eur). V pôrodnici sa totiž nakazil herpetickým vírusom, ktorý prerástol do mozgovej horúčky. Nemocnica za chlapcov stav prijíma plnú zodpovednosť.

V dôsledku herpesového vírusu má chlapec problém so zrakom, pohybovými a kognitívnymi schopnosťami, nehovoriac o komunikačných problémoch či problémoch so správaním. Nemocnica Watford General Hospital priznala, že sa ním nakazil ešte v pôrodnici a bol mu diagnostikovaný príliš neskoro.

Zdroj: Getty Images

Nemocnica prijala plnú zodpovednosť za pacientov stav a finančne pomohla jeho rodine. Chlapcovi pokryje náklady na 24-hodinovú starostlivosť, ktorú bude vyžadovať až do konca svojho života. Konečná čiastka, ktorú nemocnica do smrti chlapca uhradí rodičom, sa vyšplhala na viac ako 37 miliónov libier, tvrdí právnik Henry Witcomb. Predpokladá sa, že je to najvyššie odškodné, aké sa podarilo postihnutej osobe získať v prípade klinickej nedbalosti.

Riaditeľ nemocnice mal vlani v máji rodine chlapca dokonca poslať ospravedlňujúci list. "Starostlivosť, ktorú u nás dostal, nepatrila ani medzi štandard, preto nás to veľmi mrzí. Poučili sme sa z toho a urobíme ďalšie kroky, aby sa v budúcnosti nič podobné neopakovalo," prisľúbil.